Жуниор МОРАЕС: «Шахтер показал, что хочет победить»

Форвард донецкой команды подвел итоги поединка с «Мариуполем» (3:0)

  • 11.04.2021 13:21
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Жуниор МОРАЕС: «Шахтер показал, что хочет победить»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Жуниор Мораес прокомментировал свой дубль в ворота «Мариуполя», а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Динамо».

– «Шахтер» действительно показал, что хочет победить. Поздравляю всех ребят с положительным результатом. Очень счастлив и доволен, но важно оставаться сконцентрированными в остальных матчах чемпионата.

– В двух последних поединках УПЛ ты забил больше мячей, чем во всех предыдущих. С чем связана такая результативность?
– Это жизнь, у каждого футболиста бывают взлеты и падения. Не всегда происходит так, как ты хочешь, не всегда получается забивать. Самое главное – продолжать работать и с полной концентрацией выкладываться на тренировках. Только хорошая подготовка является залогом победы.

– Твой первый гол получился зрелищным, причем момент ты создал практически самостоятельно.
– «Мариуполь» сильно закрывался вблизи своих ворот. Мы выполнили несколько подач в штрафную, но из этого ничего не вышло. Чтобы создавать моменты, нужно искать свободные зоны. Так было и в тот раз: увидел пространство между центральными и крайними защитниками и понял, что туда можно пройти.

– Прокомментируй второй гол, забитый с пенальти. В какой момент игрок, который бьет с точки, решает послать мяч именно по центру?
– Я уже достаточно долго выступаю в украинском чемпионате и понял, что нужно много варьировать во время исполнения пенальти. Удар по центру для меня не самый любимый, но иногда нужно удивлять. В этот раз получилось.

– Следующий матч с «Динамо» наверняка будет иметь для тебя двойную мотивационную составляющую. Собираешься забить и киевлянам?
– Всегда есть мотивация, когда встречаешься с командой, которая находится впереди. Плюс, несомненно, классико – особенный поединок. Постараемся всецело сконцентрироваться на игре. Думаю, у нас есть необходимые качества для победы. Попробуем сделать все, чтобы чемпионат стал еще более привлекательным.

– «Динамо» находится в более комфортном турнирном положении и, в отличие от вас, может позволить себе играть на ничью.
– Будет интересный матч, и мы сделаем все, чтобы победить.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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