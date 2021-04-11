ФОТО. Свитолина приехала в Киев к Никитюк

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, №5 в рейтинге WTA, приехала в Киев, где встретилась с известной ведущей Лесей Никитюк.
«С моей леди Лесей Никитюк», — прокомментировала фото Свитолина.
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Источник — Instagram
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