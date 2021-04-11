Виктор КОНДРАТОВ: «Шахтер оправился от кризиса и готов к матчу с Динамо»

Бывший защитник «Динамо» и «Шахтера» Виктор Кондратов поделился ожиданиями от поединка команд в 22-м туре УПЛ.

«На мой взгляд, обе команды сейчас уже в хорошем состоянии, поскольку у них нет дополнительных матчей в Лиге Европы, завершились матчи сборных. Сыгранных весной матчей было достаточно, чтобы набрать форму. «Шахтер» постепенно оправился от кризиса и к матчу с «Динамо», думаю, подойдет в лучшем состоянии, чем он был месяц назад. Игра с «Мариуполем» для горняков прошла на классе. Подопечные Каштру потратили не много сил, чтобы добыть три очка.

Что касается «Динамо», то подопечные Мирчи Луческу, как мне показалось, не ставили задачу любой ценой выиграть в Днепре. При определенных раскладах их могла устроить ничья, потому что «Днепр-1» весной все-таки набрал хорошую форму и мог преподнести «Динамо» сюрприз. Поэтому Луческу сделал ставку на качественную оборону и потом, дождавшись своего шанса, его использовал.

Думаю, что окончательно мы оценим состояние «Динамо» и «Шахтера» только после их личного матча. Многое будет зависеть от того, кто выйдет на поле, в каком состоянии и у кого будут перед Класико кадровые проблемы», — считает Кондратов.