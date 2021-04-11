Удинезе — Торино — 0:1. Видео гола и обзор матча

В поединке 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино «обыграл «Удинезе» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Удинезе» — «Торино» — 0:1
Гол: Белотти, 61, с пенальти
События матча
|61'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Белотти (Торино).
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Источник — YouTube
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