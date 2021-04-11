30-й тур
Специя
3 : 2
Кротоне
10.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Специя — Кротоне — 3:2. Видео гола и обзор матча

Хозяева одержали победу в поединке 30-го тура Серии А

  • 11.04.2021 10:11
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Специя — Кротоне — 3:2. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Специя» обыграла «Кротоне» со счетом 3:2

Предлагаем вашему вниманию виде голов и обзор матча.

«Специя» — «Кротоне» — 3:2
Голы: Верде, 63, Маджоре, 89, Эртич 90+2 — Джиджи, 40, Нванкво, 78

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эрлич (Специя).
90' ГОЛ ! Мяч забил Giulio Maggiore (Специя).
78' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кротоне.
63' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Специя.
40' ГОЛ ! Мяч забил Коффи Джиджи (Кротоне).
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Источник — YouTube

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