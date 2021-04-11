В поединке 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Специя» обыграла «Кротоне» со счетом 3:2
Предлагаем вашему вниманию виде голов и обзор матча.
«Специя» — «Кротоне» — 3:2
Голы: Верде, 63, Маджоре, 89, Эртич 90+2 — Джиджи, 40, Нванкво, 78
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эрлич (Специя).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Giulio Maggiore (Специя).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кротоне.
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Специя.
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Коффи Джиджи (Кротоне).
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Источник — YouTube
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