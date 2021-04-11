Андрей ЛУНИН: «У Шевченко и Зидана разная специфика»

Украинский вратарь поделился мнением о своих тренерах

  • 11.04.2021 08:22
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Андрей ЛУНИН: «У Шевченко и Зидана разная специфика»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин рассказал, в чем схожи его нынешние тренеры — Зинедин Зидан в клубе и Андрей Шевченко в сборной.

«Они похожи в том, что это молодые современные тренеры. Подход к тренировкам и играм у них в чем-то схожий. Но разница в том, что в Мадриде у нас не так много теоретических занятий. Но они есть. Наверное, это связано с тем, что в «Реале» больше времени на подготовку к играм. Очень тяжело сравнивать. Два разных тренера. Один в сборной, другой в клубе. Разная специфика работы у них», — отметил Лунин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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