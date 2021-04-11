Андрей ЛУНИН: «У Шевченко и Зидана разная специфика»

22-летний вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин рассказал, в чем схожи его нынешние тренеры — Зинедин Зидан в клубе и Андрей Шевченко в сборной.
«Они похожи в том, что это молодые современные тренеры. Подход к тренировкам и играм у них в чем-то схожий. Но разница в том, что в Мадриде у нас не так много теоретических занятий. Но они есть. Наверное, это связано с тем, что в «Реале» больше времени на подготовку к играм. Очень тяжело сравнивать. Два разных тренера. Один в сборной, другой в клубе. Разная специфика работы у них», — отметил Лунин.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.