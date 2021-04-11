Евгений ДИКИЙ: «С оптимизмом смотрим в будущее»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о влиянии пандемии коронавируса на проведение сезона.

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее. На сегодня у нас есть протоколы с требованиями к проведению матчей в этих условиях. Мы надеемся, что сезон закончится в сроки, которые прописаны в календаре, без форс-мажоров. Но все может быть, если ситуация будет ухудшаться, возможно, будут приняты другие решения. Но будем верить в лучшее и надеяться, что мы все закончим вовремя».