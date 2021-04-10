ВИДЕО. Реакция Клоппа на долгожданную победу на Энфилде

В 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» (2:1).



Бирмингемцы открыли счет в первом тайме, однако после перерыва Мохамед Салах забил ответный гол, а уже в добавленное время Трент Александер-Арнолд принес «красным» победу.



Вашему вниманию представляем запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Ливерпуль» - «Астон Вилла».