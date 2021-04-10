28-й тур
Штутгарт
2 : 3
Боруссия Д
10.04.2021, FT

Пять голов, а Холанд не забил. Боруссия Д справилась со Штутгартом

«Боруссия» имеет 46 очков после 28 матчей и занимает 5-ю позицию

  • 10.04.2021 22:12
  • 258 просмотров
  • 1 комментарий
Пять голов, а Холанд не забил. Боруссия Д справилась со Штутгартом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Германии «Боруссию» из Дортмунда переиграла «Штутгарт»  со счетом 3:2.

«Боруссия» Д имеет 46 очков после 28 матчей и занимает 5-ю позицию. Эрлинг Холанд отыграл весь матч, но голами не отметился.

Бундеслига. 28-й тур

«Штутгарт»  «Боруссия Д»  2:3

Голы: Калайджич, 17 (1:0). Беллингем, 47 (1:1). Ройс, 52 (1:2). Дидави, 78 (2:2). Кнауфф, 80 (2:3).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Клемент, 86), Антон, Соса, Мавропанос (Штенцель, 61), Каразор, Эндо, Ферстер (Томми, 68), Кулибали (Чурлинов, 86), Климовиц (Дидави, 61), Калайджич.

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс (Эмре Джан, 46), Аканджи, Морей (Пищек, 84), Ройс (Кнауфф, 67), Дилэйни, Рафаэл Геррейру, Дахуд, Рейна (Брандт, 80), Беллингем (Азар, 79), Холанд.

Предупреждения: Соса, 21. Ферстер, 28. Хуммельс, 31. Кемпф, 49. Антон, 82. Хитц, 90+2.

Судья: Шредер (Германия).

10 апреля. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    alexderjav
    online
      alexderjav, 10.04.2021 23:18
    0
    Если половина Штутгарта держала Холланда, чтобы другие нападющие могли забить, тогда все ок
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 10.04.2021 23:18
    0
    Если половина Штутгарта держала Холланда, чтобы другие нападющие могли забить, тогда все ок
    Ссылка
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