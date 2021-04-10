Пять голов, а Холанд не забил. Боруссия Д справилась со Штутгартом

В матче 28-го тура чемпионата Германии «Боруссию» из Дортмунда переиграла «Штутгарт» со счетом 3:2.
«Боруссия» Д имеет 46 очков после 28 матчей и занимает 5-ю позицию. Эрлинг Холанд отыграл весь матч, но голами не отметился.
Бундеслига. 28-й тур
«Штутгарт» – «Боруссия Д» – 2:3
Голы: Калайджич, 17 (1:0). Беллингем, 47 (1:1). Ройс, 52 (1:2). Дидави, 78 (2:2). Кнауфф, 80 (2:3).
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Клемент, 86), Антон, Соса, Мавропанос (Штенцель, 61), Каразор, Эндо, Ферстер (Томми, 68), Кулибали (Чурлинов, 86), Климовиц (Дидави, 61), Калайджич.
«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс (Эмре Джан, 46), Аканджи, Морей (Пищек, 84), Ройс (Кнауфф, 67), Дилэйни, Рафаэл Геррейру, Дахуд, Рейна (Брандт, 80), Беллингем (Азар, 79), Холанд.
Предупреждения: Соса, 21. Ферстер, 28. Хуммельс, 31. Кемпф, 49. Антон, 82. Хитц, 90+2.
Судья: Шредер (Германия).
10 апреля. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
Источник — Sport.ua
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