Составы битвы Реал - Барселона: последний матч Месси в Эль Класико?

Битва претендентов на титул Ла Лиги

  • 10.04.2021 20:53
  • 1266 просмотров
  • 2 комментария
Составы битвы Реал - Барселона: последний матч Месси в Эль Класико?
© AS

В 22:00 начнется топ-матч тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». В таблице лидирует «Атлетико», а «Барселона» и «Реал» отстают на 1 и 3 очка соответственно.

Это Эль Класико может стать последним для Лионеля Месси, если он не продлит контракт с «Барселоной». Отметим отсутствие лидеров обороны обеих команд - Серхио Рамоса и Жерара Пике.

Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич, Кроос, Винисиус, Бензема

Барселона: тер Штеген, Дест, Ленгле, Мингеса, Альба, де Йонг, Бускетс, Араужо, Педри, Дембеле, Месси

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 10.04.2021 21:06
    +2
    Глупое заглавие. Не посдедний матч Месси, а очередной. Барселона победит! Месси забьет!
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    kuneich
      kuneich, 10.04.2021 20:59
    -2
    опять куртуа... что ж лунина снова не поставили ?
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    Barsa_che
      Barsa_che, 10.04.2021 21:06
    +2
    Глупое заглавие. Не посдедний матч Месси, а очередной. Барселона победит! Месси забьет!
    Ссылка
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