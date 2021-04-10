Составы битвы Реал - Барселона: последний матч Месси в Эль Класико?

В 22:00 начнется топ-матч тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной». В таблице лидирует «Атлетико», а «Барселона» и «Реал» отстают на 1 и 3 очка соответственно.

Это Эль Класико может стать последним для Лионеля Месси, если он не продлит контракт с «Барселоной». Отметим отсутствие лидеров обороны обеих команд - Серхио Рамоса и Жерара Пике.

Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич, Кроос, Винисиус, Бензема

Барселона: тер Штеген, Дест, Ленгле, Мингеса, Альба, де Йонг, Бускетс, Араужо, Педри, Дембеле, Месси