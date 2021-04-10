ВИДЕО. Пушкой в девятку! Юный динамовец забил шикарный гол Шахтеру U-16

Дмитрий Кремчанин поучаствовал в разгроме ровесников из донецкого «Шахтера»

  • 10.04.2021 20:30
  • 2885 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Пушкой в девятку! Юный динамовец забил шикарный гол Шахтеру U-16
© ФК Динамо Киев

В субботу состоялся матч Элит-лиги ДЮФЛУ, в котором киевское «Динамо» U-16 разгромило ровесников из донецкого «Шахтера» (5:0).

Динамовец Дмитрий Кремчанин на 65-й минуте забил красивейший гол пушечным ударом в девятку издалека.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    justhateme
    online
      justhateme, 10.04.2021 20:55
    +1
    Хороший гол, а У16 шахты - мёртвая полузащита.
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 10.04.2021 20:55
    +1
    Хороший гол, а У16 шахты - мёртвая полузащита.
    Ссылка
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