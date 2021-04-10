ВИДЕО. Пушкой в девятку! Юный динамовец забил шикарный гол Шахтеру U-16

В субботу состоялся матч Элит-лиги ДЮФЛУ, в котором киевское «Динамо» U-16 разгромило ровесников из донецкого «Шахтера» (5:0).
Динамовец Дмитрий Кремчанин на 65-й минуте забил красивейший гол пушечным ударом в девятку издалека.
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Источник — Sport.ua
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