Динамо - Днепр-1: стартовые составы на топ-матч тура УПЛ

Сегодня в 17:00 стартует матч УПЛ «Динамо» - «Днепр-1». Игра пройдет на стадионе «Днепра», так как в первом круге команды играли в Киеве.
Динамо: Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Беседин
В запасе: Бойко, Моргун, Алибеков, Сидклей, Гармаш, Леднев, Шепелев, Родригеш, Супряга
Днепр-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логинов, Сваток, Ди Франко, Игнатенко, Цуриков, Когут, Чуже, Довбик
В запасе: Сарнавский, Сафронов, Назаренко, Ярмолюк, Батагов, Гонсалвеш, Билл, Хобленко
Источник — Sport.ua
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Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Сваток, Ді Франко, Ігратенко, Цуріков, Когут, Чуже, Довбик
В запасі: Сарнавський, Сафронов, Назаренко, Ярмолюк, Батагов, Гонсалвеш, Білл, Хобленко
Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Сваток, Ді Франко, Ігратенко, Цуріков, Когут, Чуже, Довбик
В запасі: Сарнавський, Сафронов, Назаренко, Ярмолюк, Батагов, Гонсалвеш, Білл, Хобленко
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