Динамо - Днепр-1: стартовые составы на топ-матч тура УПЛ

Ключевой матч тура УПЛ

  • 10.04.2021 16:07
  • 3195 просмотров
  • 4 комментария
Динамо - Днепр-1: стартовые составы на топ-матч тура УПЛ
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 17:00 стартует матч УПЛ «Динамо» - «Днепр-1». Игра пройдет на стадионе «Днепра», так как в первом круге команды играли в Киеве.

Динамо: Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Беседин

В запасе: Бойко, Моргун, Алибеков,  Сидклей, Гармаш, Леднев, Шепелев, Родригеш, Супряга

Днепр-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логинов, Сваток, Ди Франко, Игнатенко, Цуриков, Когут, Чуже, Довбик

В запасе: Сарнавский, Сафронов, Назаренко, Ярмолюк, Батагов, Гонсалвеш, Билл, Хобленко

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 16:58
    0
    Слава Чебан, 10.04.2021 16:26
    состав Днепра никого не интересует правильно?
    правильно, но если присмотреться по лучше
    Ссылка
    Alexey Antonenko
      Alexey Antonenko, 10.04.2021 16:46
    +1
    Слава Чебан, 10.04.2021 16:26
    состав Днепра никого не интересует правильно?
    Вот что бывает когда людям сложно воспринимать контент без картинок
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 10.04.2021 16:28
    +4
    Слава Чебан, 10.04.2021 16:26
    состав Днепра никого не интересует правильно?
    А це що ?
    Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Сваток, Ді Франко, Ігратенко, Цуріков, Когут, Чуже, Довбик
    В запасі: Сарнавський, Сафронов, Назаренко, Ярмолюк, Батагов, Гонсалвеш, Білл, Хобленко
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 10.04.2021 16:26
    -6
    состав Днепра никого не интересует правильно?
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 10.04.2021 16:28
    +4
    Слава Чебан, 10.04.2021 16:26
    состав Днепра никого не интересует правильно?
    А це що ?
    Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Сваток, Ді Франко, Ігратенко, Цуріков, Когут, Чуже, Довбик
    В запасі: Сарнавський, Сафронов, Назаренко, Ярмолюк, Батагов, Гонсалвеш, Білл, Хобленко
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.04.2021 16:46
    +1
    Слава Чебан, 10.04.2021 16:26
    состав Днепра никого не интересует правильно?
    Вот что бывает когда людям сложно воспринимать контент без картинок
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 16:58
    0
    Слава Чебан, 10.04.2021 16:26
    состав Днепра никого не интересует правильно?
    правильно, но если присмотреться по лучше
    Ссылка
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