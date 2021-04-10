Минус один конкурент для Малиновского. Аталанта продаст Миранчука

Российский форвард не сумел заиграть в Италии

  • 10.04.2021 13:30
  • 1717 просмотров
  • 2 комментария
Минус один конкурент для Малиновского. Аталанта продаст Миранчука
© Getty Images/Global Images Ukraine

Агент Деннис Лахтер заявил, что «Аталанта» хочет продать российского форварда Алексея Миранчука:

«Общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год – был бы спрос, что называется.

«Аталанта» далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?».

В нынешнем сезоне на счету Миранчука 5 голов и 1 ассист в 24 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

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Источник — Матч ТВ

(8 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.04.2021 13:53
    -2
    Коваленко , приготовиться ! Следующий с вещами - на выход !
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    Ihor86
    online
      Ihor86, 10.04.2021 13:32
    +1
    Это хорошо!
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    Ihor86
    online
      Ihor86, 10.04.2021 13:32
    +1
    Это хорошо!
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