Минус один конкурент для Малиновского. Аталанта продаст Миранчука

Агент Деннис Лахтер заявил, что «Аталанта» хочет продать российского форварда Алексея Миранчука:

«Общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год – был бы спрос, что называется.

«Аталанта» далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?».

В нынешнем сезоне на счету Миранчука 5 голов и 1 ассист в 24 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.