Резерв Мариуполя против основы Шахтера: стартовые составы команд

Сегодня, 10 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги между «Мариуполем» и донецким «Шахтером». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
«Мариуполь»: Гальчук – Быков, Чоботенко, Сагуткин, Стасюк, Ухань, Кошкош, Петерман, Меличенко, Кулиев, Трофимюк
Запасные: Кудрик, Царюк, Шушко, Тищенко, Козицкий, Плакса
«Шахтер»: Трубин – Сиприано, Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Майкон, Тете, Соломон, Патрик, Мораес
Запасные: Пятов, Матвиенко, Витао, Болбат, Маркос, Судаков, Мудрик, Дентиньо, Фернандо
Напомним что по условиям арендных соглашений главный тренер азовцев Остап Маркевич не смог выставить сразу 13 игроков основы, поэтому ему пришлось привлекать резервистов.
Источник — УПЛ
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Быстрее. Выше. Сильнее.
-
А вообще печально, спорта настоящего, живого, честного все меньше и меньше.
Одни пародии, фикции, имитации.
Быстрее. Выше. Сильнее.
-
А вообще печально, спорта настоящего, живого, честного все меньше и меньше.
Одни пародии, фикции, имитации.
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