Резерв Мариуполя против основы Шахтера: стартовые составы команд

Сегодня, 10 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги между «Мариуполем» и донецким «Шахтером». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.

«Мариуполь»: Гальчук – Быков, Чоботенко, Сагуткин, Стасюк, Ухань, Кошкош, Петерман, Меличенко, Кулиев, Трофимюк

Запасные: Кудрик, Царюк, Шушко, Тищенко, Козицкий, Плакса

«Шахтер»: Трубин – Сиприано, Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Майкон, Тете, Соломон, Патрик, Мораес

Запасные: Пятов, Матвиенко, Витао, Болбат, Маркос, Судаков, Мудрик, Дентиньо, Фернандо

Напомним что по условиям арендных соглашений главный тренер азовцев Остап Маркевич не смог выставить сразу 13 игроков основы, поэтому ему пришлось привлекать резервистов.