Резерв Мариуполя против основы Шахтера: стартовые составы команд

Остап Маркевич и Луиш Каштру определились с составами

  • 10.04.2021 13:15
  • 2073 просмотра
  • 16 комментариев
Резерв Мариуполя против основы Шахтера: стартовые составы команд
© ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 10 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги между «Мариуполем» и донецким «Шахтером». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.

«Мариуполь»: Гальчук – Быков, Чоботенко, Сагуткин, Стасюк, Ухань, Кошкош, Петерман, Меличенко, Кулиев, Трофимюк

Запасные: Кудрик, Царюк, Шушко, Тищенко, Козицкий, Плакса

«Шахтер»: Трубин – Сиприано, Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Майкон, Тете, Соломон, Патрик, Мораес

Запасные: Пятов, Матвиенко, Витао, Болбат, Маркос, Судаков, Мудрик, Дентиньо, Фернандо

Напомним что по условиям арендных соглашений главный тренер азовцев Остап Маркевич не смог выставить сразу 13 игроков основы, поэтому ему пришлось привлекать резервистов.

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Источник — УПЛ

(10 голосов)

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Комментарии
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 14:02
    0
    Игорь Петров, 10.04.2021 13:58
    Бедные всегда завидуют богатым, ну не в состоянии их любимый клуб содержать вторую команду, они одну еле вытягивают ( судя по трансферам и официальным зарплатам), отсюда и брызги желчи.
    Когда колорады ваши бездомные последний раз покупали кого-то?)
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 10.04.2021 13:58
    -4
    AK__228, 10.04.2021 13:44
    Нет, ты просто поддался стадному чувству и примкнул к лагерю сектантов, которые излишне уверены в собственной правоте и потеряли способность к критическому мышлению
    Бедные всегда завидуют богатым, ну не в состоянии их любимый клуб содержать вторую команду, они одну еле вытягивают ( судя по трансферам и официальным зарплатам), отсюда и брызги желчи.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 13:56
    0
    Sviatoslav Kudelych, 10.04.2021 13:51
    Кошкош !!! в складі Маріуполя!!! Хана вам, кротики!!!
    А как же мистер Петерман. Машина для забивания голов
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 10.04.2021 13:51
    0
    Кошкош !!! в складі Маріуполя!!! Хана вам, кротики!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 13:45
    +3
    AK__228, 10.04.2021 13:44
    Нет, ты просто поддался стадному чувству и примкнул к лагерю сектантов, которые излишне уверены в собственной правоте и потеряли способность к критическому мышлению
    Та если бы
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 13:44
    -7
    dd dent, 10.04.2021 13:40
    Это противостояние возымело слишком сильное моральное давление на мое восприятие бытия и сознания
    Нет, ты просто поддался стадному чувству и примкнул к лагерю сектантов, которые излишне уверены в собственной правоте и потеряли способность к критическому мышлению
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.04.2021 13:40
    +2
    Ради таких футбольных битв болельщики и ходят на стадион.
    Быстрее. Выше. Сильнее.
    -
    А вообще печально, спорта настоящего, живого, честного все меньше и меньше.
    Одни пародии, фикции, имитации.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 13:40
    +7
    AK__228, 10.04.2021 13:38
    Это противостояние возымело слишком сильное моральное давление на мое восприятие бытия и сознания
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 13:38
    -4
    dd dent, 10.04.2021 13:35
    Никаких сил не хватило воздержаться
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 13:35
    +9
    AK__228, 10.04.2021 13:31
    Оййййй... и ты туда же , в лагерь Петросянов и Задорновых
    Никаких сил не хватило воздержаться
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 13:31
    -12
    dd dent, 10.04.2021 13:28
    Лихо закрученная интрига с первых до последних минут этого потрясающего противостояния не сможет оставить кого-либо равнодушным к совершенно непредсказуемому исходу этой битвы
    Оййййй... и ты туда же , в лагерь Петросянов и Задорновых
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 10.04.2021 13:30
    +4
    Ждем зарубу.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 13:28
    +12
    Лихо закрученная интрига с первых до последних минут этого потрясающего противостояния не сможет оставить кого-либо равнодушным к совершенно непредсказуемому исходу этой битвы
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.04.2021 13:26
    +9
    Команда Ахметова выиграет , а команда Ахметова проиграет ! Я точно знаю!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 13:20
    0
    Кошкош и Петерман всё порешают
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 10.04.2021 13:19
    +6
    Дагаварняк)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 13:28
    +12
    Лихо закрученная интрига с первых до последних минут этого потрясающего противостояния не сможет оставить кого-либо равнодушным к совершенно непредсказуемому исходу этой битвы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 13:35
    +9
    AK__228, 10.04.2021 13:31
    Оййййй... и ты туда же , в лагерь Петросянов и Задорновых
    Никаких сил не хватило воздержаться
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.04.2021 13:26
    +9
    Команда Ахметова выиграет , а команда Ахметова проиграет ! Я точно знаю!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 13:40
    +7
    AK__228, 10.04.2021 13:38
    Это противостояние возымело слишком сильное моральное давление на мое восприятие бытия и сознания
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 10.04.2021 13:19
    +6
    Дагаварняк)))
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 10.04.2021 13:30
    +4
    Ждем зарубу.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 13:45
    +3
    AK__228, 10.04.2021 13:44
    Нет, ты просто поддался стадному чувству и примкнул к лагерю сектантов, которые излишне уверены в собственной правоте и потеряли способность к критическому мышлению
    Та если бы
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.04.2021 13:40
    +2
    Ради таких футбольных битв болельщики и ходят на стадион.
    Быстрее. Выше. Сильнее.
    -
    А вообще печально, спорта настоящего, живого, честного все меньше и меньше.
    Одни пародии, фикции, имитации.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 14:02
    0
    Игорь Петров, 10.04.2021 13:58
    Бедные всегда завидуют богатым, ну не в состоянии их любимый клуб содержать вторую команду, они одну еле вытягивают ( судя по трансферам и официальным зарплатам), отсюда и брызги желчи.
    Когда колорады ваши бездомные последний раз покупали кого-то?)
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 13:56
    0
    Sviatoslav Kudelych, 10.04.2021 13:51
    Кошкош !!! в складі Маріуполя!!! Хана вам, кротики!!!
    А как же мистер Петерман. Машина для забивания голов
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 10.04.2021 13:51
    0
    Кошкош !!! в складі Маріуполя!!! Хана вам, кротики!!!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 13:20
    0
    Кошкош и Петерман всё порешают
    Ссылка
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