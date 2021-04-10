Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед».

«Шестое место «шпор» никак не устраивает сверхамбициозного Жозе Моуринью. Он хочет попасть в первую четверку АПЛ, что сейчас сделать сложно, так как на четыре места есть восемь претендентов. «Ман Сити» уже чемпион, а МЮ идет вторым. Эти две команды будут в четверке. Как итог, на два оставшихся места в четверке остается шесть команд. Конкурс такой: три комнады на одно лигочемпионовское место. Отмечу, что в матче с «Ньюкаслом» «Тоттенхэм» потерял два драгоценнейших очка, позволив «сорокам» в концовке сравнять счет (2:2). Я уже говорил, что в этом сезоне «шпоры» в концовках матчей пропускают мячи, которые влияют на результат. Они не добрали очень много очков из-за этого. Многие уже, наверное, забыли, что «Тоттенхэм» длительное время лидировал в АПЛ. Причины такой игры в обороне? Отсутствие классных центральных защитников и снижение концентрации в том числе на стандартах. Это может быть связано с кондицияими.

Моуринью любит вызовы, он бросает их и идет им навстречу. Он очень сильный тренер с характером! А сейчас его соперник это великий «МЮ», который он недавно тренировал.

Кстати манкунианцы, выиграв в гостях у «Гранады» (2:0), на мой взгляд, главные претенденты на победу в Лиге Европы. Они станут вторыми в АПЛ, а также кардинально повлияют на попадание команд в первую четверку, так как им играть с «Тоттенхэмом», «Ливерпулем» и «Лестером», которые борются за ТОП-4. Я думаю, большой ротации на матч со «шпорами» у «МЮ» не будет, хоть они и играют в Лиге Европы. Думаю, Кавани выйдет в старте, а большинство других игроков будут те, кто играл с «Гранадой». Конечно, «Тоттенхэм» свежее, вне всякого сомнения. Но манкунианцы класснее и агрессивнее.

Игра будет очень интересной, но, сто процентов, что «МЮ» не проиграет», - сказал Грозный.

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» состоится 11-го апреля. Начало встречи в 18:30.