Перес хочет остаться президентом Реала. Соперников пока нет

Действующий президент выдвинул свою кандидатуру

  • 10.04.2021 11:32
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Перес хочет остаться президентом Реала. Соперников пока нет
© Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Вскоре в «Реале» должны состояться очередные выборы президента клуба. Свою кандидатуру выдвинул действующий глава клуба Флорентино Перес.

Пока что ни одного другого кандидата на пост президента «Реал» не было зарегистрировано. Если у Переса так и не появится ни одного соперника до 12 апреля, то его полномочия автоматически будут продлены на 4 года.

Ранее сообщалось о том, что побороться с Пересом готов бизнесмен Энрике Рикельме.

Флорентино Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. Ранее он также занимал должность президента в 2000 – 2006 годах.

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Источник — ФК Реал Мадрид

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