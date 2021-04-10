Перес хочет остаться президентом Реала. Соперников пока нет

Вскоре в «Реале» должны состояться очередные выборы президента клуба. Свою кандидатуру выдвинул действующий глава клуба Флорентино Перес.

Пока что ни одного другого кандидата на пост президента «Реал» не было зарегистрировано. Если у Переса так и не появится ни одного соперника до 12 апреля, то его полномочия автоматически будут продлены на 4 года.

Ранее сообщалось о том, что побороться с Пересом готов бизнесмен Энрике Рикельме.

Флорентино Перес возглавляет «Реал» с 2009 года. Ранее он также занимал должность президента в 2000 – 2006 годах.