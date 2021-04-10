Ниве Тернополь засчитали техническое поражение

Клуб не позаботился заблаговременно о месте проведения поединка

  • 10.04.2021 10:20
  • 890 просмотров
  • 2 комментария
Ниве Тернополь засчитали техническое поражение
© Zaxid.net

9 апреля состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

По данным источника, тернопольской «Ниве» засчитано техническое поражение в несостоявшемся календарном матче 20 тура Первой лиги с «Горняком-Спортом», поскольку руководство ФК «Нива» не позаботилось заблаговременно о месте проведения поединка.

Также в режиме онлайн были заслушаны мнения представителей второлиговых «Подолья» и «Эпицентра» относительно не состоявшегося поединка 13 тура из-за вспышки коронавируса в команде из Дунаевцев.

По имеющейся информации, решение по этому матчу будет принято на заседании КДК УАФ 22 апреля.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 10.04.2021 10:46
    -1
    Хто тобі сказав, що не грали через кубковий матч? Сам придумав?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 10.04.2021 10:36
    +1
    Якийсь дебілізм: не грати 5.04 на власному стадіоні (!) домашню гру з Гірником через те, що через півтора тижня заїжджий Агробізнес має там зіграти з Динамо(???)
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 10.04.2021 10:36
    +1
    Якийсь дебілізм: не грати 5.04 на власному стадіоні (!) домашню гру з Гірником через те, що через півтора тижня заїжджий Агробізнес має там зіграти з Динамо(???)
    Ссылка
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