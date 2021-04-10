Ниве Тернополь засчитали техническое поражение

9 апреля состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

По данным источника, тернопольской «Ниве» засчитано техническое поражение в несостоявшемся календарном матче 20 тура Первой лиги с «Горняком-Спортом», поскольку руководство ФК «Нива» не позаботилось заблаговременно о месте проведения поединка.

Также в режиме онлайн были заслушаны мнения представителей второлиговых «Подолья» и «Эпицентра» относительно не состоявшегося поединка 13 тура из-за вспышки коронавируса в команде из Дунаевцев.

По имеющейся информации, решение по этому матчу будет принято на заседании КДК УАФ 22 апреля.