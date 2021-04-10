30-й тур
Уэска
3 : 1
Эльче
09.04.2021, FT

Дубль Рафа Мира. Разборка аутсайдеров: Уэска нанесла поражение Эльче

9 апреля прошел стартовый матч 30-го тура чемпионата Испании

  • 10.04.2021 06:44
  • 98 просмотров
  • 0 комментариев
Дубль Рафа Мира. Разборка аутсайдеров: Уэска нанесла поражение Эльче
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля прошел стартовый матч 30-го тура чемпионата Испании.

В разборке аутсайдеров «Уэска» нанесла поражение «Эльче» (3:1). Дубль оформил Рафа Мир.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (66), «Барселона» (65), «Реал» (63), «Севилья» (58), «Бетис», «Вильярреал» (по 46), «Реал Сосьедад» (45).

Ла Лига. 30-й тур

«Уэска»  «Эльче»  3:1

Голы: Рафа Мир, 3, 88 (пен), Рамирес, 30 – Вавро, 4 (автогол).

«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес, Пулидо, Инсуа, Вавро (Сиовас, 65), Галан, Москера (Микель Рико, 65), Сеоане, Рамирес (Серхио Гомес, 58), Мир, Феррейро (Думбья, 80).

«Эльче»: Бадиа, Барраган (Паласиос, 46), Мохика, Верду, Кальво, Марконе, Гути, Фидель (Ригони, 70), Пере Милья (Каррильо, 64. Нино, 76), Бойе, Тете Моренте (Хосан, 64).

Предупреждения: Фидель, 52. Серхио Гомес, 60. Феррейро, 71. Верду, 90+3.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

9 апреля. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».

Турнирная таблица Ла Лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности