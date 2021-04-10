Дубль Рафа Мира. Разборка аутсайдеров: Уэска нанесла поражение Эльче

9 апреля прошел стартовый матч 30-го тура чемпионата Испании.
В разборке аутсайдеров «Уэска» нанесла поражение «Эльче» (3:1). Дубль оформил Рафа Мир.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (66), «Барселона» (65), «Реал» (63), «Севилья» (58), «Бетис», «Вильярреал» (по 46), «Реал Сосьедад» (45).
Ла Лига. 30-й тур
«Уэска» – «Эльче» – 3:1
Голы: Рафа Мир, 3, 88 (пен), Рамирес, 30 – Вавро, 4 (автогол).
«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес, Пулидо, Инсуа, Вавро (Сиовас, 65), Галан, Москера (Микель Рико, 65), Сеоане, Рамирес (Серхио Гомес, 58), Мир, Феррейро (Думбья, 80).
«Эльче»: Бадиа, Барраган (Паласиос, 46), Мохика, Верду, Кальво, Марконе, Гути, Фидель (Ригони, 70), Пере Милья (Каррильо, 64. Нино, 76), Бойе, Тете Моренте (Хосан, 64).
Предупреждения: Фидель, 52. Серхио Гомес, 60. Феррейро, 71. Верду, 90+3.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
9 апреля. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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