Нужен тренер с горящими глазами. Может ли Фонсека вернуться в Шахтер?

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал возможность возвращения в «Шахтер» Паулу Фонсеки, который уже работал с «горняками» с 2016 по 2019 годы:

«На сегодняшний день контракт с Луишем Каштру не продлен, и это накладывает свой отпечаток. Претендентов сейчас называется очень много. Возглавив «Шахтер», Фонсека как раз и вышел на тот уровень европейского тренера, который востребован в топ-лигах. Это был амбициозный для него вызов, он шел выигрывать с «Шахтером» трофеи и удачно выступать в Лиге чемпионов, и у него это получилось.

Хейтеры скажут, что Паулу пришел на все готовое. Болельщики же поблагодарят Фонсеку за три чемпионских титула, это сбрасывать нельзя. «Рома» была для него новым вызовом после «Шахтера», новой амбицией. В «Роме» у него вообще ничего не складывается, трофеев у команды нет. Сейчас клуб борется за зону Лиги конференций, и после такого сезона его вряд ли погладят по голове. Разве что он выиграет Лигу Европы.

Если посмотреть на состав «Ромы», у него много молодежи, но нельзя сказать, что кто-то из них выходит на уровень звездности. Так было и в «Шахтере», когда Додо был отправлен в аренду, а сейчас является востребованным игроком. Сейчас у Фонсеки есть возрастные игроки в «Роме»: Джеко (35 лет), Педро (33 года), Мхитарян (32 года). Вернуться в «Шахтер» Фонсека может лишь на фоне фиаско в «Роме».

Тут в том числе вопрос: а нужен ли Фонсека «Шахтеру»? Сейчас у него, наверно, не так глаза будут гореть. А для дончан важно найти тренера, для которого назначение станет вызовом, и у него будут горящие глаза».