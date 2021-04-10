Принято решение увеличить рейтинговые очки на женских турнирах ITF World Tennis Tour с призовым фондом от $25,000 до $80,000.
На турнирах ITF W15 и ITF W100 начисление очков останется прежним.
WTA объявила о внесении изменений в систему рейтинга с недели, которая началась 5 апреля.
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Источник — ITF
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