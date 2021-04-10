Десна – Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч матч 21-го тура УПЛ «Десна» – «Александрия»:

«Александрия» в предыдущем матче уступила дома «Динамо» (1:2), причем киевляне забили победный мяч перед самым финальным свистком. «Десна», в свою очередь, выиграла у «Олимпика» (2:0).

Будет очень интересный матч с борьбой на поле. Обе команды борются за еврокубки. Черниговская команда ведет борьбу за призовые места, а александрийцы тоже не сильно отстают. «Десна» с 33 очками идет четвертой, а «Александрия» с 26 баллами расположилась на 7-й позиции.

Я поставлю на то, что «Десна» забьет мяч и не проиграет в этом поединке. Но матч будет очень интересный», – сказал Козьбан.

Матч «Десна» – «Александрия» состоится 10 апреля. Начало встречи – в 19:30.