Десна – Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 21-го тура УПЛ

  • 10.04.2021 04:45
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Десна – Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Александрия

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч матч 21-го тура УПЛ «Десна» – «Александрия»:

«Александрия» в предыдущем матче уступила дома «Динамо» (1:2), причем киевляне забили победный мяч перед самым финальным свистком. «Десна», в свою очередь, выиграла у «Олимпика» (2:0).

Будет очень интересный матч с борьбой на поле. Обе команды борются за еврокубки. Черниговская команда ведет борьбу за призовые места, а александрийцы тоже не сильно отстают. «Десна» с 33 очками идет четвертой, а «Александрия» с 26 баллами расположилась на 7-й позиции.

Я поставлю на то, что «Десна» забьет мяч и не проиграет в этом поединке. Но матч будет очень интересный», – сказал Козьбан.

Матч «Десна» – «Александрия» состоится 10 апреля. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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