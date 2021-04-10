Мариуполь – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 21-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Шахтер»:

«Мариуполь» в предыдущем туре в голевом матче победил «Ингулец» со счетом 4:3. Сейчас команда Остапа Маркевича с 21 очком идет девятой в УПЛ. «Шахтер» в рамках 20-го тура оказался сильнее «Ворсклы» в выездном поединке (2:0). Но «горняки», находясь на второй позиции, от первого «Динамо» все равно отстают на семь баллов.

Я поставлю в этом матче на победу «Шахтера» и то, что в этом поединке будет зафиксирован тотал больше «1,5». Да, думаю, два гола в этой встрече будут, и «Шахтер» выиграет. Мне кажется, у приазовцев будет мало шансов в поединке с «горняками» по понятным причинам. За «Мариуполь» не сыграет 13 арендованных у «Шахтера» футболистов, а команде Луиша Каштру очень нужны очки.

Матч «Мариуполь» – «Шахтер» состоится 10 апреля. Начало встречи – в 14:00.