РЕБРОВ: «Зубкова беспокоит микротравма, и в сборной он играл с ней»

Главный тренер «Ференцвароша» рассказал о травме игрока сборной Украины

  • 10.04.2021 03:38
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РЕБРОВ: «Зубкова беспокоит микротравма, и в сборной он играл с ней»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о травме Александра Зубкова:

«К сожалению, его беспокоит микротравма. И в сборной он играл с ней. Когда приехал сюда, пропустил последнюю игру, потому что были [болевые] ощущения. Надеюсь, в ближайшей игре будет на замене. Сегодня провел первую тренировку.

Харатин и Зубков отмечают, что хорошая атмосфера в сборной Украины. И есть результат – команда попала на чемпионат Европы. Сейчас важно даже через игры квалификации ЧМ хорошо подготовиться к Евро-2020».

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Источник — Денисов Time

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