РЕБРОВ: «Зубкова беспокоит микротравма, и в сборной он играл с ней»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о травме Александра Зубкова:

«К сожалению, его беспокоит микротравма. И в сборной он играл с ней. Когда приехал сюда, пропустил последнюю игру, потому что были [болевые] ощущения. Надеюсь, в ближайшей игре будет на замене. Сегодня провел первую тренировку.

Харатин и Зубков отмечают, что хорошая атмосфера в сборной Украины. И есть результат – команда попала на чемпионат Европы. Сейчас важно даже через игры квалификации ЧМ хорошо подготовиться к Евро-2020».