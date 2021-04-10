Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Астон Вилла».

«В предыдущем туре АПЛ «Ливерпуль» уверенно обыграл на «Эмирейтс» «Арсенал» со счетом 3:0. А затем команда Юргена Клоппа уступила в Мадриде «Реалу» со счетом 1:3 в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов. «Астон Вилла» в 30-м туре АПЛ одержала победу над «Фулхэмом» (3:1).

Кстати команда в турнирной таблице АПЛ не так далеко друг от друга находятся. «Мерсисайдцы» с 49 очками идут седьмыми, а команда из Бирмингема с 44 баллами в активе расположилась на 9-й позиции.

«После еврокубкового матча с «Реалом» «Ливерпулю» будет тяжело. Рискну поставить на то, что «Астон Вилла» не проиграет в поединке с «Ливерпулем» на «Энфилде». Потому что «Ливерпуль» в этом сезоне не так убедительно выступает, как в прошлом», – сказал Бартулович.

Матч «Ливерпуль» – «Астон Вилла» состоится 10 апреля. Начало встречи – в 17:00.