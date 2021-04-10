Манчестер Сити – Лидс. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Ман Сити» – «Лидс».

«Ман Сити» в предыдущем туре АПЛ обыграл «Лестер» на выезде (2:0), а во вторник одержал победу со счетом 2:1 над «Боруссией» Дортмунд в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Лидс» в предыдущем туре переиграл дома «Шеффилд Юнайтед» (2:1). В целом команда Марсело Бьелсы не проигрывает три матча кряду в АПЛ.

«Ман Сити» после еврокубкового матча, конечно, сделает ротацию состава. Но, я думаю, даже с ротацией в составе «горожане» смогут дома обыграть «Лидс». Команда Пепа Гвардиолы борется за чемпионство и идет к этому. Ей нужно набирать три очка, чтобы еще увереннее чувствовать себя вверху турнирной таблицы чемпионата Англии», - сказал Бартулович.

Матч «Ман Сити» – «Лидс» состоится 10 апреля. Начало встречи – в 14:30.