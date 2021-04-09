Важный шаг к спасению. Арминия минимально обыграла Фрайбург

Сегодня «Арминия» в стартовом матче 28-го тура Бундеслиги дома принимала «Фрайбург». Хозяева одержали минимальную победу – 1:0.
«Арминия» - «Фрайбург» - 1:0
Гол: Сантамария 68 (автогол)
Благодаря этой победе «Арминия» набрала 26 очков и покинула зону вылета, поднявшись на 14-е место. «Фрайбург» остался 10-м с 37 очками.
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Источник — Sport.ua
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