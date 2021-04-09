Оэйраш. Орлов дошел до полуфинала в паре

На этой неделе украинец Владислав Орлов вместе с американцем Ником Чеппеллом добрался до полуфинала грунтового челленджера в португальском Оэйраше.
Там украино-американский дуэт в двух сетах со счетом 2:6, 1:6 уступил хозяевам соревнований – Нуно Боргесу и Франсиско Сабралу. Матч продолжался всего 52 минуты.
Для Орлова это был первый в карьере полуфинал на челленджерах в парном разряде.
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Источник — Sport.ua
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