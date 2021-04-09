Спортинг подписал игрока с украинскими корнями. Его зовут Криштиану

Лиссабонский «Спортинг» объявил о подписании 14-летнего защитника Криштиану Паламарчука. Он является гражданином Португалии, но имеет украинские корни.

«Я очень счастлив, это большая гордость представлять этот клуб. Для меня это уникальная возможность, хочу воспользоваться ею по максимуму и отблагодарить всех, кто помог мне оказаться здесь», - заявил Паламарчук.

Напомним, воспитанником «Спортинга» является легендарный тезка Паламарчука – Криштиану Роналду.