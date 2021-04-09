Спортинг подписал игрока с украинскими корнями. Его зовут Криштиану

14-летний Криштиану Паламарчук стал игроком «Спортинга»

  • 09.04.2021 22:16
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Спортинг подписал игрока с украинскими корнями. Его зовут Криштиану
© twitter.com/Sporting_CP

Лиссабонский «Спортинг» объявил о подписании 14-летнего защитника Криштиану Паламарчука. Он является гражданином Португалии, но имеет украинские корни.

«Я очень счастлив, это большая гордость представлять этот клуб. Для меня это уникальная возможность, хочу воспользоваться ею по максимуму и отблагодарить всех, кто помог мне оказаться здесь», - заявил Паламарчук.

Напомним, воспитанником «Спортинга» является легендарный тезка Паламарчука – Криштиану Роналду.

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Источник — ФК Спортинг

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