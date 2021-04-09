Бразилия и Аргентина. Жеребьевка группового этапа Кубка Либертадорес 2021

9 апреля в Парагвае прошла жеребьевка, Бразилия и Аргентина имеют по 6 команд

  • 09.04.2021 21:42
  • 1194 просмотра
  • 1 комментарий
Бразилия и Аргентина. Жеребьевка группового этапа Кубка Либертадорес 2021
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля в Парагвае прошла жеребьевка группового этапа Кубка Либертадорес 2021.

Наибольшее представительство имеют Бразилия и Аргентина (по 6 команд). Еще 4 команды-участницы будут определены в предварительном раунде.

Кубок Либертадорес 2021

Жеребьевка группового этапа

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 09.04.2021 22:51
    -1
    Барса должна на изи выходить. Бока Хуниорс - ни разу не слышал эту команду
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