Бразилия и Аргентина. Жеребьевка группового этапа Кубка Либертадорес 2021

9 апреля в Парагвае прошла жеребьевка группового этапа Кубка Либертадорес 2021.
Наибольшее представительство имеют Бразилия и Аргентина (по 6 команд). Еще 4 команды-участницы будут определены в предварительном раунде.
Кубок Либертадорес 2021
Жеребьевка группового этапа
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Источник — Sport.ua
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