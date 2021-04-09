Реал – Барселона. Букмекеры назвали фаворита «Эль Класико»

Интрига в чемпионате Испании закрутилась по максимуму! Мадридский «Атлетико» растерял почти весь свой перевес и сейчас «Атлетико», «Барселона» и «Реал» имеют практически равные шансы на титул. И именно потому нынешнее «Эль Класико» это не просто статусный матч двух звездных команд, но и, возможно, решающая игра за чемпионство

Коэффициенты Favbet: 3 – 3.85 – 2.4

Станет чемпионом Испании:

Барселона – 1.65

Атлетико – 2.9

Реал - 5

Как видим из коэффициентов Favbet, именно «Барселона» является главным фаворитом на выигрыш титула. Что несколько странно, ведь она опережает «Реал» лишь на два очка и после очной встречи всё еще может измениться. Если каталонцы выиграют, то, безусловно, они станут единоличными фаворитами. Но если победит «Реал», то ситуация перевернется с ног на голову, а ничья будет в пользу «Атлетико»

Во вторник «Реал» уверенно обыграл в четвертьфинале Лиги Чемпионов «Ливерпуль» . И это при том, что играл не только без Рамоса, но и без Варана. Но оборона справилась. И сейчас беспроигрышная серия «сливочных» во всех турнирах насчитывает уже 12 матчей.

«Барселона» на первый взгляд также находится в отличной форме, и в 2021 году она выиграла 12 из 13 матчей в Ла Лиге. И всё же уровень соперников «Реала» за эти месяцы был выше. Пока «Реал» побеждал «Аталанту» и «Ливерпуль», «блаугранас» без шансов отлетели в Лиге Чемпионов от ПСЖ. А по матчам с «Эльче», «Уэской» и «Осасуной» о реальном уровне нынешней «Барселоны» сложно делать выводы. Победа в последнем туре над «Вальядолидом» и вовсе было очень сложной, Дембеле забил победный гол лишь на последнем минуте, а до этого арбитр удалил игрока «Вальядолида», что обернулось большим скандалом.

Не будем забывать, что в матче первого круга «сливочные» обыграли «блаугранас» 3:1. Вообще, результаты личных встреч в «Эль Класико» идут волнообразно. С 2017 по 2019 года «Барселона» в 6 матчах кряду не проигрывала «Реалу». Но сейчас началась новая серия – из двух побед мадридцев подряд. Отдавать предпочтение одной из команд в «Эль Класико» всегда непросто, но есть ощущение, что на сей раз «Реал» также не проиграет.

Прогноз от Favbet: «Реал» не проиграет – 1.7

Плюс очень заманчиво выглядит и долгосрочная ставка на победу «Реала» в чемпионате с коэффициентом 5. Если вы готовы подождать еще месяц до завершения сезона, то точно имеет смысл рискнуть. Выбор как всегда за вами

Долгосрочный прогноз от Favbet: Победа Реала в чемпионате - 5