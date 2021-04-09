Зинедин ЗИДАН: «Подпишите Месси. Надеюсь, это не последнее его Класико»

Тренер «Реала» Зинедин Зидан перед субботним матчем против «Барселоны» в Ла Лиге рассчитывает, что это не последнее Эль Класико для лидера каталонцев Лионеля Месси.

«Я не хочу, чтобы это было его последнее Эль Класико. Подпишите Месси, дайте ему остаться в «Барселоне». Это хорошо для всех - для клуба и для чемпионата Испании».

«Кстати, я надеюсь, что это не последнее Класико и для Серхио Рамоса», - сказал Зидан.

Контракты Серхио Рамоса и Лионеля Месси завершаются летом, однако клубы пока не могут продлить с ними соглашения.