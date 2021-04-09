Зинедин ЗИДАН: «Подпишите Месси. Надеюсь, это не последнее его Класико»

Тренер «Реала» хочет, чтобы игрок остался в Испании

  • 09.04.2021 18:30
  • 2185 просмотров
  • 5 комментариев
Зинедин ЗИДАН: «Подпишите Месси. Надеюсь, это не последнее его Класико»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Реала» Зинедин Зидан перед субботним матчем против «Барселоны» в Ла Лиге рассчитывает, что это не последнее Эль Класико для лидера каталонцев Лионеля Месси.

«Я не хочу, чтобы это было его последнее Эль Класико. Подпишите Месси, дайте ему остаться в «Барселоне». Это хорошо для всех - для клуба и для чемпионата Испании».

«Кстати, я надеюсь, что это не последнее Класико и для Серхио Рамоса», - сказал Зидан.

Контракты Серхио Рамоса и Лионеля Месси завершаются летом, однако клубы пока не могут продлить с ними соглашения.

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Источник — Marca

(5 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 09.04.2021 19:32
    -1
    Зидан !!!!! Выпусти когда-нибудь Лунина!!!
    Надеюсь кубковая игра не была первой и последней для него в сезоне ???!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.04.2021 19:21
    +1
    Месси в Реал, а Рамоса в Барсу!
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 09.04.2021 19:10
    -1
    andre_lui, 09.04.2021 19:04
    Зизу романтик!!!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 09.04.2021 19:04
    0
    Зизу романтик!!!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 09.04.2021 19:02
    -3
    Пусть обое Рамос и Месси валят в ПСЖ!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.04.2021 19:21
    +1
    Месси в Реал, а Рамоса в Барсу!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 09.04.2021 19:04
    0
    Зизу романтик!!!
    Ссылка
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