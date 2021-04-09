Зинедин ЗИДАН: «Подпишите Месси. Надеюсь, это не последнее его Класико»

Тренер «Реала» Зинедин Зидан перед субботним матчем против «Барселоны» в Ла Лиге рассчитывает, что это не последнее Эль Класико для лидера каталонцев Лионеля Месси.
«Я не хочу, чтобы это было его последнее Эль Класико. Подпишите Месси, дайте ему остаться в «Барселоне». Это хорошо для всех - для клуба и для чемпионата Испании».
«Кстати, я надеюсь, что это не последнее Класико и для Серхио Рамоса», - сказал Зидан.
Контракты Серхио Рамоса и Лионеля Месси завершаются летом, однако клубы пока не могут продлить с ними соглашения.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Надеюсь кубковая игра не была первой и последней для него в сезоне ???!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.