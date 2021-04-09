Чемпионат U-21. Шахтер теряет очки, Динамо обыграло Днепр-1

В очередном туре молодежного чемпионата Украины «Шахтер» U-21 не сумел обыграть молодежку «Мариуполя» - 1:1.

Несмотря на эту неудачу, команда остается лидером с 52 пунктами. На 1 очко меньше у «Динамо», которое обыграло «Днепр-1» со счетом 3:0.

Киевляне, которые в прошлых трех турах трижды сыграли вничью, имеют матч в запасе.

Молодежный чемпионат Украины. 21-й тур

«Динамо» - «Днепр-1» - 3:0

Голы: В.Волошин (28), Клейтон (33), Ванат (71)

«Динамо»: 1. Моргун, 4. Биловар, 5. Михайленко (к), 6. Вивчаренко, 10. Ванат, 15. В.Волошин (14. Тлумак, 77), 17. Бражко (7. Надольский, 60), 18. Кузык, 21. Н.Волошин (19. Власов, 77), 22. Скорко (24. Матусевич, 84), 27. Клейтон (8. Ефименко, 84).

«Днепр-1»: 35. Махарадзе, 4. Горилый, 24. Жинчин, 18. Кононов (3. Сидоренко, 75), 27. Заяц (к). 8. Кирееев (23. Домарацкий, 46), 17. Рубчинский (44. Лебедев, 69), 77. Ховайко (9. Тяпкин, 77), 14. Матвеев (21. Бацман, 84), 7. Шинкаренко, 87. Гора.

«Мариуполь» U21 (Мариуполь) – «Шахтер» U21 (Донецк) – 1:1

Голы: Сименко, 7 - Микитишин, 37

«Мариуполь» U21: Зборщик, Михайленко (Романюк Б. 60), Недес, Саенко, Спивак, Выскребенцев (К), Прокопчук, Сименко (Савин 81), Дмитриев (Ализаде 64), Головин (Смоляк 46), Цымбаленко (Филонов 66)

«Шахтер» U21: Турбаевский, Рудавский (Эгбуджо, 78), Удод, Якуба (к), Булеза, Шостак (Гончарук, 74), Приходько, Свитюха (Кобак, 60), Хромей, Микитишин (Шолар, 64), Чирук