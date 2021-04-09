Премии в сборной Украины. Эксперт оценил, сколько игроки получили за Евро

Александр Денисов оценил размер премиальных в национальной команде

  • 09.04.2021 17:11
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Премии в сборной Украины. Эксперт оценил, сколько игроки получили за Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Александр Денисов рассказал, что за успешные выступлений в отборе к Евро-2020, где сборная Украины заняла 1-е место, игроки национальной команды могли получить до 100 тысяч долларов в зависимости от своего вклада.

«Размер премиальных в сборной сейчас определяет Андрей Шевченко. Раньше, когда был еще Олег Блохин и команда вышла на чемпионат мира, то было иначе. Тогда призовые распределяли Блохин и президент Федерации. Сейчас только Шевченко определяет, кто и сколько получит».

«Что касается денег за отбор Евро-2020, то там все суммы белые, заплачены налоги. Роман Яремчук оценил свои призовые в размере трехкомнатной квартиры в Киеве».

«Я слышал, что цифры колебались от 50 тысяч долларов в Лиге наций до, конечно, больших значений за успех в отборе Евро-2020».

«Там уже от 100 тысяч долларов за выход на Евро. Не за матч, конечно. За весь отбор», - сказал Денисов.

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Источник — Денисов Time

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