Сергей РЕБРОВ: «У меня еще год контракта в Венгрии. Посмотрим после сезона»

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва уже в ближайшем туре может оформить 3-й кряду чемпионский титул в Венгрии.
«Ничего не знаю по поводу возможных празднований в Будапеште, людей мало на улицах сейчас. Вчера только магазины открыли после локдауна. Но да, завтра есть шанс взять титул, мы настраиваемся на победу, хотя впереди 6 туров. Обидно, что год играем без зрителей, только на Лигу чемпионов были болельщики. Игрокам, думаю, будет приятно увидеть фанов».
«Давление прессы по поводу титула? Я не читаю СМИ, язык не знаю. Мне это помогло в Саудовской Аравии и помогает здесь. Я сосредоточен на работе и не читаю газеты. Дело не в хороших или плохих статьях. Но мне важна моя оценка и мнение специалистов, а в газетах в основном пишут те, кто думает, что разбирается в футболе».
«Мое будущее? Пока я здесь, у меня еще год контракта. Нужно закончить сезон, а там посмотрим. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Сезон закончится и посмотрим», - сказал Ребров.
Источник — Денисов Time
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чемпіонат мадярщини 0
Болельщики про Реброва знают.
Но лучше для начала возглавить Мидлсбро условный взять его поднять в АПЛ.
Там сезон, потом какого то топа прибить)))).
А потом тоттэнхэм
А потом уже и АПЛ
А потом уже и АПЛ
А потом уже и АПЛ
Болельщики про Реброва знают.
Но лучше для начала возглавить Мидлсбро условный взять его поднять в АПЛ.
Там сезон, потом какого то топа прибить)))).
А потом тоттэнхэм
А потом уже и АПЛ
чемпіонат мадярщини 0
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