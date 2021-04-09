Сергей РЕБРОВ: «У меня еще год контракта в Венгрии. Посмотрим после сезона»

Украинский наставник «Ференцвароша» не комментирует свое будущее

  • 09.04.2021 15:52
  • 1279 просмотров
  • 6 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «У меня еще год контракта в Венгрии. Посмотрим после сезона»
© fradi.hu

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва уже в ближайшем туре может оформить 3-й кряду чемпионский титул в Венгрии.

«Ничего не знаю по поводу возможных празднований в Будапеште, людей мало на улицах сейчас. Вчера только магазины открыли после локдауна. Но да, завтра есть шанс взять титул, мы настраиваемся на победу, хотя впереди 6 туров. Обидно, что год играем без зрителей, только на Лигу чемпионов были болельщики. Игрокам, думаю, будет приятно увидеть фанов».

«Давление прессы по поводу титула? Я не читаю СМИ, язык не знаю. Мне это помогло в Саудовской Аравии и помогает здесь. Я сосредоточен на работе и не читаю газеты. Дело не в хороших или плохих статьях. Но мне важна моя оценка и мнение специалистов, а в газетах в основном пишут те, кто думает, что разбирается в футболе».

«Мое будущее? Пока я здесь, у меня еще год контракта. Нужно закончить сезон, а там посмотрим. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Сезон закончится и посмотрим», - сказал Ребров.

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Источник — Денисов Time

(3 голоса)

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Комментарии
    UAZAK
    online
      UAZAK, 09.04.2021 16:32
    0
    Ребров залишах цей чемпіонат оласті а то зовсім забудеш що таке футбол..........
    чемпіонат мадярщини 0
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 09.04.2021 16:27
    0
    Крім Прокопенка зі шухтьора були-є тренери? Кривенцов?)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 16:25
    0
    Ihor86, 09.04.2021 16:11
    Сразу Тотенхем!
    Кто ж его подпустит так сразу? АПЛ не просто так попасть в их клубы.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 09.04.2021 16:20
    +1
    Ihor86, 09.04.2021 16:11
    Сразу Тотенхем!
    Хотя могут, моур со всеми пересрался.
    Болельщики про Реброва знают.
    Но лучше для начала возглавить Мидлсбро условный взять его поднять в АПЛ.
    Там сезон, потом какого то топа прибить)))).
    А потом тоттэнхэм
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 09.04.2021 16:11
    +1
    Trasher311987, 09.04.2021 16:04
    Желаю возглавить команду чемпионшипа.
    А потом уже и АПЛ
    Сразу Тотенхем!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 09.04.2021 16:04
    +3
    Желаю возглавить команду чемпионшипа.
    А потом уже и АПЛ
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 09.04.2021 16:04
    +3
    Желаю возглавить команду чемпионшипа.
    А потом уже и АПЛ
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 09.04.2021 16:20
    +1
    Ihor86, 09.04.2021 16:11
    Сразу Тотенхем!
    Хотя могут, моур со всеми пересрался.
    Болельщики про Реброва знают.
    Но лучше для начала возглавить Мидлсбро условный взять его поднять в АПЛ.
    Там сезон, потом какого то топа прибить)))).
    А потом тоттэнхэм
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 09.04.2021 16:11
    +1
    Trasher311987, 09.04.2021 16:04
    Желаю возглавить команду чемпионшипа.
    А потом уже и АПЛ
    Сразу Тотенхем!
    Ссылка
    UAZAK
    online
      UAZAK, 09.04.2021 16:32
    0
    Ребров залишах цей чемпіонат оласті а то зовсім забудеш що таке футбол..........
    чемпіонат мадярщини 0
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 09.04.2021 16:27
    0
    Крім Прокопенка зі шухтьора були-є тренери? Кривенцов?)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 16:25
    0
    Ihor86, 09.04.2021 16:11
    Сразу Тотенхем!
    Кто ж его подпустит так сразу? АПЛ не просто так попасть в их клубы.
    Ссылка
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