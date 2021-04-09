ВИДЕО. Одно из первых интервью Салаха

Мохамед Салах является футболистом мирового класса. Он поистине засиял в «Ливерпуле», хотя были и другие клубы. А заявил о себе Салах еще в «Базеле», но были времена, когда о нем не знал почти никто в Европе. Из тех времен это видео.
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Источник — Sport.ua
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