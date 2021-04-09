ВИДЕО. Пижон из Болгарии. Известный игрок решил не бить в пустые ворота

В матче чемпионата Болгарии атакующий игрок «Локомотива» Пловдив Димитар Илиев, который играет за свою сборную, не реализовал верный шанс команды, решив покрасоваться перед соперником.
📽INCREIBLE X 2— Fernando Sinsolo (@Sinsolo) April 8, 2021
El fallo del año en el campeonato búlgaro🇧🇬 de Dimitar Iliev, puede que se lleve una sanción del club por este falló tonto, según comentó el entrenador de Lokomotiv Plovdiv
pic.twitter.com/Eg68w36di5
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Источник — Sport.ua
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Минчев 23, 74.
Можно и расслабиться было, что бы не обижать царскую семью.)
Минчев 23, 74.
Можно и расслабиться было, что бы не обижать царскую семью.)
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