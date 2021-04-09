ВИДЕО. Пижон из Болгарии. Известный игрок решил не бить в пустые ворота

Димитар Илиев не реализовал верный шанс

  • 09.04.2021 15:27
  • 2896 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Пижон из Болгарии. Известный игрок решил не бить в пустые ворота
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Болгарии атакующий игрок «Локомотива» Пловдив Димитар Илиев, который играет за свою сборную, не реализовал верный шанс команды, решив покрасоваться перед соперником.
 

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 09.04.2021 16:43
    -1
    ну там и на самом деле была игра рукой от защитника
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 09.04.2021 16:18
    +1
    Виктор М, 09.04.2021 15:35
    Не було тут ніякого піжонства. Не дооцінив захисника.
    Згоден. І переоцінив свій скіл..) Піжонство - це якби він ще й цього захисника обіграв, а потім почав забивати жопою..))
    Ссылка
    var
      var, 09.04.2021 15:42
    +1
    Локомотив - Царско село 2:0
    Минчев 23, 74.
    Можно и расслабиться было, что бы не обижать царскую семью.)
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 09.04.2021 15:35
    +4
    Не було тут ніякого піжонства. Не дооцінив захисника.
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 09.04.2021 15:35
    +4
    Не було тут ніякого піжонства. Не дооцінив захисника.
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 09.04.2021 16:18
    +1
    Виктор М, 09.04.2021 15:35
    Не було тут ніякого піжонства. Не дооцінив захисника.
    Згоден. І переоцінив свій скіл..) Піжонство - це якби він ще й цього захисника обіграв, а потім почав забивати жопою..))
    Ссылка
    var
      var, 09.04.2021 15:42
    +1
    Локомотив - Царско село 2:0
    Минчев 23, 74.
    Можно и расслабиться было, что бы не обижать царскую семью.)
    Ссылка
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