ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с ведущим форвардом Нуриевым

Клуб УПЛ «Минай» объявил о продлении контрактов с защитником Тарасом Сакивым и форвардом Анатолием Нуриевым.
Оба договора рассчитаны до конца сезона 2021/22.
Сакив в нынешнем сезоне УПЛ провел 14 матчей. Нуриев является лучшим бомбардиром команды с 8 голами.
Команда в чемпионате занимает 12-е место.
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Источник — ФК Минай
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