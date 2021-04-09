ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с ведущим форвардом Нуриевым

Кроме того, новый договор подписал Тарас Сакив

  • 09.04.2021 15:10
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с ведущим форвардом Нуриевым
© facebook.com/minajfootballclub

Клуб УПЛ «Минай» объявил о продлении контрактов с защитником Тарасом Сакивым и форвардом Анатолием Нуриевым.

Оба договора рассчитаны до конца сезона 2021/22.

Сакив в нынешнем сезоне УПЛ провел 14 матчей. Нуриев является лучшим бомбардиром команды с 8 голами.

Команда в чемпионате занимает 12-е место.

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Источник — ФК Минай

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