Мбаппе хочет продолжить карьеру в Реале

22-летний бомбардир ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе очень хочет перейти в мадридский «Реал».

Мбаппе продолжает всячески тормозить продление контракта с французским клубом. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года, после чего он станет свободным агентом.

Килиан защищает цвета ПСЖ с лета 2018 года после перехода из «Монако» за €145 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за парижскую команду 38 матчей во всех турнирах, где забил 32 мяча и отдал 9 результативных передач.

Ориентировочная стоимость Мбаппе составляет €160 миллионов.

В активе Килиана 42 матча за сборную Франции, где он забил 16 мячей.