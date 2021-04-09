Мбаппе хочет продолжить карьеру в Реале

Французский форвард намеренно тормозит продление контракта с ПСЖ

  • 09.04.2021 15:03
  • 630 просмотров
  • 1 комментарий
Мбаппе хочет продолжить карьеру в Реале
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний бомбардир ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе очень хочет перейти в мадридский «Реал».

Мбаппе продолжает всячески тормозить продление контракта с французским клубом. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года, после чего он станет свободным агентом.

Килиан защищает цвета ПСЖ с лета 2018 года после перехода из «Монако» за €145 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за парижскую команду 38 матчей во всех турнирах, где забил 32 мяча и отдал 9 результативных передач.

Ориентировочная стоимость Мбаппе составляет €160 миллионов.

В активе Килиана 42 матча за сборную Франции, где он забил 16 мячей.

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Комментарии
    Tospokitos
      Tospokitos, 09.04.2021 15:05
    +2
    Реал с Мбапе ЛЧ выиграет . Феноменальный парень.
    Ссылка
    Tospokitos
    online
      Tospokitos, 09.04.2021 15:05
    +2
    Реал с Мбапе ЛЧ выиграет . Феноменальный парень.
    Ссылка
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