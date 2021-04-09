У ВПК-Агро кадровые проблемы накануне матча с лидером Первой лиги

Команда Сергея Соловьева не сможет выставить против «Вереса» оптимальный состав

  • 09.04.2021 14:59
  • 76 просмотров
  • 1 комментарий
У ВПК-Агро кадровые проблемы накануне матча с лидером Первой лиги
© ФК ВПК-Агро

Выигравший последние три матча «ВПК-Агро» в выездном поединке с «Вересом» не сможет рассчитывать на целый ряд футболистов.

Давно уже находится в лазарете защитник Гиорги Гадрани, который даже не успел дебютировать за зелено-черных в официальном матче. После игры в Горишних Плавнях проблемы с задней поверхностью бедра возникли у полузащитника Павла Ксенза, уже пропустившего встречу предыдущего тура с «Оболонью».

На больничном находятся защитник Максим Агапов, полузащитник Алексей Красов и нападающий Станислав Кулиш. Плюс совершенно точно не сыграет с лидером чемпионата полузащитник Иван Тищенко, удаленный с поля в матче с «пивоварами».

В то же время стоит отметить возвращение в строй нападающего Ивана Будняка, который пропустил игру с «Оболонью» из-за перебора желтых карточек.

«ВПК-Агро» занимает 10-е место в Первой лиге. Субботний матч с «Вересом» пройдет в Млинове в присутствии зрителей. Начало в 15:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 09.04.2021 15:15
    0
    «ВПК-Агро» вперед! Аграрии рулят
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 09.04.2021 15:15
    0
    «ВПК-Агро» вперед! Аграрии рулят
    Ссылка
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