У ВПК-Агро кадровые проблемы накануне матча с лидером Первой лиги

Выигравший последние три матча «ВПК-Агро» в выездном поединке с «Вересом» не сможет рассчитывать на целый ряд футболистов.

Давно уже находится в лазарете защитник Гиорги Гадрани, который даже не успел дебютировать за зелено-черных в официальном матче. После игры в Горишних Плавнях проблемы с задней поверхностью бедра возникли у полузащитника Павла Ксенза, уже пропустившего встречу предыдущего тура с «Оболонью».

На больничном находятся защитник Максим Агапов, полузащитник Алексей Красов и нападающий Станислав Кулиш. Плюс совершенно точно не сыграет с лидером чемпионата полузащитник Иван Тищенко, удаленный с поля в матче с «пивоварами».

В то же время стоит отметить возвращение в строй нападающего Ивана Будняка, который пропустил игру с «Оболонью» из-за перебора желтых карточек.

«ВПК-Агро» занимает 10-е место в Первой лиге. Субботний матч с «Вересом» пройдет в Млинове в присутствии зрителей. Начало в 15:00.