Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Уважаем Динамо, но хотим продлить нашу серию»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от поединка с киевским «Динамо» в рамках 21-го тура УПЛ.
«Конечно, в таких матчах все хотят играть — это соблазнительные игры, где тренеру даже не нужно дополнительно мотивировать команду, а ребята сами понимают, с кем они играют, насколько мощный соперник, и кто в матче фаворит: и по болельщикам, и по своему статусу, ведь киевляне сейчас на первом месте и борются за чемпионство. Поэтому мы с уважением относимся к сопернику, но здесь поставим точку, ведь нужно, чтобы роль фаворита динамовцы показали и на поле, где играют 11 футболистов против 11, а здесь футбол есть футбол. Так что будем играть в наш футбол, делать все возможное и надеяться продолжить нашу хорошую серию, то есть остаться непобедимым», — отметил Йовичевич.
Матч «Днепр-1» — «Динамо» состоится в субботу, 10 апреля, в 17:00 по киевскому времени.
Источник — СК Днепр-1
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Теперь вопрос на контроле самого президента - главного болельщика Динамо. Потом уже - Кривбасс.
Так что и такой небось имеется
Его туда же куда , куда и предыдущую даму !
Его туда же куда , куда и предыдущую даму !
Его туда же куда , куда и предыдущую даму !
Добавляйте в игнор этого безработного и он сам уползёт отсюда
——
Вся их бомже шайка кормится с наших ответов . Не будет ответов - не будут им платить те несчастные копейки .
—-
Так что не спорьте с беззубыми , а просто добавляйте этих пропитых в игнор !
Добавляйте в игнор этого безработного и он сам уползёт отсюда
——
Вся их бомже шайка кормится с наших ответов . Не будет ответов - не будут им платить те несчастные копейки .
—-
Так что не спорьте с беззубыми , а просто добавляйте этих пропитых в игнор !
Добавляйте в игнор этого безработного и он сам уползёт отсюда
——
Вся их бомже шайка кормится с наших ответов . Не будет ответов - не будут им платить те несчастные копейки .
—-
Так что не спорьте с беззубыми , а просто добавляйте этих пропитых в игнор !
Теперь вопрос на контроле самого президента - главного болельщика Динамо. Потом уже - Кривбасс.
Его туда же куда , куда и предыдущую даму !
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