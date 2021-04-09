Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Уважаем Динамо, но хотим продлить нашу серию»

Наставник «Днепра-1» рассказал о подготовке к поединку с киевским клубом

  • 09.04.2021 14:44
  • 926 просмотров
  • 16 комментариев
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Уважаем Динамо, но хотим продлить нашу серию»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от поединка с киевским «Динамо» в рамках 21-го тура УПЛ.

«Конечно, в таких матчах все хотят играть — это соблазнительные игры, где тренеру даже не нужно дополнительно мотивировать команду, а ребята сами понимают, с кем они играют, насколько мощный соперник, и кто в матче фаворит: и по болельщикам, и по своему статусу, ведь киевляне сейчас на первом месте и борются за чемпионство. Поэтому мы с уважением относимся к сопернику, но здесь поставим точку, ведь нужно, чтобы роль фаворита динамовцы показали и на поле, где играют 11 футболистов против 11, а здесь футбол есть футбол. Так что будем играть в наш футбол, делать все возможное и надеяться продолжить нашу хорошую серию, то есть остаться непобедимым», — отметил Йовичевич.

Матч «Днепр-1» — «Динамо» состоится в субботу, 10 апреля, в 17:00 по киевскому времени.

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Источник — СК Днепр-1

(3 голоса)

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Комментарии
    var
      var, 09.04.2021 15:23
    0
    Неудачный момент. Надо было в первом круге выигрывать.
    Теперь вопрос на контроле самого президента - главного болельщика Динамо. Потом уже - Кривбасс.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 15:20
    -1
    Nevershot, 09.04.2021 15:18
    Ему нужно следующий ник взять - ракунасасата
    У этой немытой , усатой , безработной Маши , по ее же словам порядка 1000 аккаунтов на сайте .
    Так что и такой небось имеется
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 09.04.2021 15:18
    -1
    funnycat, 09.04.2021 15:13
    Hakuna Matata - такой же 50 летний немытый, усатый бот

    Его туда же куда , куда и предыдущую даму !
    Ему нужно следующий ник взять - ракунасасата
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 09.04.2021 15:13
    -3
    funnycat, 09.04.2021 15:13
    Hakuna Matata - такой же 50 летний немытый, усатый бот

    Его туда же куда , куда и предыдущую даму !
    Шмонька, все знают, что ты главная кипрская ботиха, не скули.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 15:13
    0
    Hakuna Matata - такой же 50 летний немытый, усатый бот

    Его туда же куда , куда и предыдущую даму !
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 09.04.2021 15:10
    -4
    funnycat, 09.04.2021 15:02
    Ребята, не обращайте внимание на немытого под ником «Де**намо» .
    Добавляйте в игнор этого безработного и он сам уползёт отсюда
    ——
    Вся их бомже шайка кормится с наших ответов . Не будет ответов - не будут им платить те несчастные копейки .
    —-
    Так что не спорьте с беззубыми , а просто добавляйте этих пропитых в игнор !
    Это пишет унылая шмонька, которая здесь валяется более 10 лет каждый день с утра до ночи на ставке? АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ.
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 09.04.2021 15:06
    +3
    ДерЬнамО💩, 09.04.2021 14:56
    Динамовские муsssssssора, ставить раком вас пора!
    Дурний ти, як півтора метри колючого дроту...
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 09.04.2021 15:06
    -6
    Та да, прогнётесь под кипрскую дырку как обычно.
    Ссылка
    JekaFan
    online
      JekaFan, 09.04.2021 15:02
    -6
    Фанька-Женька ,куда ты спрятался,все знают что это ты вчера по полю голяком валялся,дура зачем ты это сделала ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 15:02
    +1
    Ребята, не обращайте внимание на немытого под ником «Де**намо» .
    Добавляйте в игнор этого безработного и он сам уползёт отсюда
    ——
    Вся их бомже шайка кормится с наших ответов . Не будет ответов - не будут им платить те несчастные копейки .
    —-
    Так что не спорьте с беззубыми , а просто добавляйте этих пропитых в игнор !
    Ссылка
    VAD
      VAD, 09.04.2021 15:00
    +5
    ДерЬнамО💩, 09.04.2021 14:50
    Днепр, напхай ДерЬнамовцАМ по полной !!!!!
    Сказал бы подлечись,да случай бещнадежный )
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 09.04.2021 14:59
    +7
    ДерЬнамО💩, 09.04.2021 14:56
    Динамовские муsssssssора, ставить раком вас пора!
    шахтер уже давно раком стоит , Агробизнес не даст соврать
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.04.2021 14:57
    +5
    Удачи Днепру в чемпионате, но не в матче с Динамо.
    Ссылка
    ДерЬнамО💩
      ДерЬнамО💩, 09.04.2021 14:56
    -8
    Динамовские муsssssssора, ставить раком вас пора!
    Ссылка
    BronenosecPotelkam
    online
      BronenosecPotelkam, 09.04.2021 14:55
    +7
    ДерЬнамО💩, 09.04.2021 14:50
    Днепр, напхай ДерЬнамовцАМ по полной !!!!!
    шлюха, не скули
    Ссылка
    ДерЬнамО💩
      ДерЬнамО💩, 09.04.2021 14:50
    -9
    Днепр, напхай ДерЬнамовцАМ по полной !!!!!
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 09.04.2021 14:59
    +7
    ДерЬнамО💩, 09.04.2021 14:56
    Динамовские муsssssssора, ставить раком вас пора!
    шахтер уже давно раком стоит , Агробизнес не даст соврать
    Ссылка
    BronenosecPotelkam
    online
      BronenosecPotelkam, 09.04.2021 14:55
    +7
    ДерЬнамО💩, 09.04.2021 14:50
    Днепр, напхай ДерЬнамовцАМ по полной !!!!!
    шлюха, не скули
    Ссылка
    VAD
      VAD, 09.04.2021 15:00
    +5
    ДерЬнамО💩, 09.04.2021 14:50
    Днепр, напхай ДерЬнамовцАМ по полной !!!!!
    Сказал бы подлечись,да случай бещнадежный )
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.04.2021 14:57
    +5
    Удачи Днепру в чемпионате, но не в матче с Динамо.
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 09.04.2021 15:06
    +3
    ДерЬнамО💩, 09.04.2021 14:56
    Динамовские муsssssssора, ставить раком вас пора!
    Дурний ти, як півтора метри колючого дроту...
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 15:02
    +1
    Ребята, не обращайте внимание на немытого под ником «Де**намо» .
    Добавляйте в игнор этого безработного и он сам уползёт отсюда
    ——
    Вся их бомже шайка кормится с наших ответов . Не будет ответов - не будут им платить те несчастные копейки .
    —-
    Так что не спорьте с беззубыми , а просто добавляйте этих пропитых в игнор !
    Ссылка
    var
      var, 09.04.2021 15:23
    0
    Неудачный момент. Надо было в первом круге выигрывать.
    Теперь вопрос на контроле самого президента - главного болельщика Динамо. Потом уже - Кривбасс.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 15:13
    0
    Hakuna Matata - такой же 50 летний немытый, усатый бот

    Его туда же куда , куда и предыдущую даму !
    Ссылка
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