Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Уважаем Динамо, но хотим продлить нашу серию»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от поединка с киевским «Динамо» в рамках 21-го тура УПЛ.

«Конечно, в таких матчах все хотят играть — это соблазнительные игры, где тренеру даже не нужно дополнительно мотивировать команду, а ребята сами понимают, с кем они играют, насколько мощный соперник, и кто в матче фаворит: и по болельщикам, и по своему статусу, ведь киевляне сейчас на первом месте и борются за чемпионство. Поэтому мы с уважением относимся к сопернику, но здесь поставим точку, ведь нужно, чтобы роль фаворита динамовцы показали и на поле, где играют 11 футболистов против 11, а здесь футбол есть футбол. Так что будем играть в наш футбол, делать все возможное и надеяться продолжить нашу хорошую серию, то есть остаться непобедимым», — отметил Йовичевич.

Матч «Днепр-1» — «Динамо» состоится в субботу, 10 апреля, в 17:00 по киевскому времени.