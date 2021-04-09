Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Спасибо Заре, что разрешила играть арендованным»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал разрешение луганской «Зари» сыграть Денису Янакову и Владимиру Белоцерковцу, которые сейчас находятся в аренде у клуба из Петрового.

«Это однозначно плюс для нас. Хочется сказать огромное спасибо руководству футбольного клуба «Заря» за то, что разрешила своим арендованным игрокам играть - это Денис Янаков и Владимир Белоцерковец. Для нас каждый футболист - это боевая единица. Так сложилась ситуация, что много футболистов выбыло - кто травмирован, а кто заболел. Поэтому эти два футболиста сейчас для нас очень важны», - сказал Лавриненко.

Матч «Заря» – «Ингулец» состоится в воскресенье, 11 апреля. Начало в 14:00 по Киеву.