Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Спасибо Заре, что разрешила играть арендованным»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал разрешение луганской «Зари» сыграть Денису Янакову и Владимиру Белоцерковцу, которые сейчас находятся в аренде у клуба из Петрового.
«Это однозначно плюс для нас. Хочется сказать огромное спасибо руководству футбольного клуба «Заря» за то, что разрешила своим арендованным игрокам играть - это Денис Янаков и Владимир Белоцерковец. Для нас каждый футболист - это боевая единица. Так сложилась ситуация, что много футболистов выбыло - кто травмирован, а кто заболел. Поэтому эти два футболиста сейчас для нас очень важны», - сказал Лавриненко.
Матч «Заря» – «Ингулец» состоится в воскресенье, 11 апреля. Начало в 14:00 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
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