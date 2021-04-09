ВИДЕО. ЗАВАЦКАЯ: «Хотела бы обыграть Ястремскую на классном турнире»

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая стала участницей программы «Первая передача», в которой рассказала о своих достижениях, целях и планах.
Также Катарина призналась, что очень хочет обыграть еще одну украинку Даяну Ястремскую.
«С детства у нас идет конкуренция с Даяной Ястремской, потому что мы всегда соперничали друг с другом. Мне бы хотелось на каком-то классном турнире её обыграть», – объяснила Катарина.
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Источник — YouTube
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