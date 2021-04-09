ВИДЕО. ЗАВАЦКАЯ: «Хотела бы обыграть Ястремскую на классном турнире»

Украинская теннисистка стала участницей программы «Первая передача»

  • 09.04.2021 14:25
  • 360 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. ЗАВАЦКАЯ: «Хотела бы обыграть Ястремскую на классном турнире»
© Перша передача

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая стала участницей программы «Первая передача», в которой рассказала о своих достижениях, целях и планах.

Также Катарина призналась, что очень хочет обыграть еще одну украинку Даяну Ястремскую.

«С детства у нас идет конкуренция с Даяной Ястремской, потому что мы всегда соперничали друг с другом. Мне бы хотелось на каком-то классном турнире её обыграть», – объяснила Катарина.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 09.04.2021 14:59
    0
    А її справжнє прізвище не "Тітушко"?
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 09.04.2021 14:59
    0
    А її справжнє прізвище не "Тітушко"?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности