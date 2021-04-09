Мбаппе подешевел, но остался самым дорогим футболистом в мире

Неймар тоже потерял в цене

  • 09.04.2021 13:47
  • 2023 просмотра
  • 4 комментария
Мбаппе подешевел, но остался самым дорогим футболистом в мире
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость игроков французских клубов.

22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе подешевел на €20 миллионов — со €180 до €160 миллионов. При этом Мбаппе остался самым дорогим футболистом в мире. 27-летний английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, идущий на втором месте, оценивается в €120 миллионов.

В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, где забил 32 мяча и отдал 9 результативных передач.

29-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар тоже потерял в цене. Вместо €128 миллионов бомбардир теперь оценивается в €110 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

(7 голосов)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 09.04.2021 15:08
    +1
    Мбаппе сейчас лучший и это факт.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 09.04.2021 14:42
    +1
    volynfc, 09.04.2021 14:02
    Холанд мав би дорожче бути, принаймні за Харі Кейна і Неймара,
    Не факт, пока он футболист одной команды - когда перейдёт в другую и не затеряется там - тогда можно будет ставить на уровень к Мбаппе и Неймару, а пока - не известно. Хотя конечно выглядит более чем солидно
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 09.04.2021 14:18
    0
    Х.Кейн самый полезный нападающий для команды,среди форвардов(играющих сейчас).
    Ссылка
    volynfc
    online
      volynfc, 09.04.2021 14:02
    0
    Холанд мав би дорожче бути, принаймні за Харі Кейна і Неймара,
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 09.04.2021 15:08
    +1
    Мбаппе сейчас лучший и это факт.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 09.04.2021 14:42
    +1
    volynfc, 09.04.2021 14:02
    Холанд мав би дорожче бути, принаймні за Харі Кейна і Неймара,
    Не факт, пока он футболист одной команды - когда перейдёт в другую и не затеряется там - тогда можно будет ставить на уровень к Мбаппе и Неймару, а пока - не известно. Хотя конечно выглядит более чем солидно
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 09.04.2021 14:18
    0
    Х.Кейн самый полезный нападающий для команды,среди форвардов(играющих сейчас).
    Ссылка
    volynfc
    online
      volynfc, 09.04.2021 14:02
    0
    Холанд мав би дорожче бути, принаймні за Харі Кейна і Неймара,
    Ссылка
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