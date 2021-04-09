Мбаппе подешевел, но остался самым дорогим футболистом в мире

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость игроков французских клубов.
22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе подешевел на €20 миллионов — со €180 до €160 миллионов. При этом Мбаппе остался самым дорогим футболистом в мире. 27-летний английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, идущий на втором месте, оценивается в €120 миллионов.
В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, где забил 32 мяча и отдал 9 результативных передач.
29-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар тоже потерял в цене. Вместо €128 миллионов бомбардир теперь оценивается в €110 миллионов.
Источник — Transfermarkt
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