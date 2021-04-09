Чайка — Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 9 апреля, состоится поединок 16-го тура группы «А» Второй лиги Украины, в котором «Чайка» примет «Рубикон».
Матч пройдет в Макарово на Центральном стадионе. Прямая трансляция встречи начнется в 14:00.
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Источник — YouTube
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