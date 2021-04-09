КОПОЛОВЕЦ: «Нужно понимать, сколько лет Милевскому. Он уже не может летать»

При это украинский футболист «Миная» очень старается, утверждает спортивный директор клуба

  • 09.04.2021 13:10
  • 927 просмотров
  • 3 комментария
КОПОЛОВЕЦ: «Нужно понимать, сколько лет Милевскому. Он уже не может летать»
© ФК Минай. Артем Милевский

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился мнением о 36-летнем украинском форварде команды Артеме Милевском.

«Артем — публичный человек и, насколько я понимаю, после футбола он уже будет заниматься примерно такой же деятельностью, сейчас просто себя готовит к этому. Конечно, хочется, чтобы он помог нашей команде, чтобы забил. И он сам этого очень хочет, старается, тренируется. Это легенда с нереально крутым опытом, биографией. Но надо понимать, сколько ему лет. Есть определенные реалии, он уже не может летать как прежде. Посмотрим, как будет дальше. В любом случае, я очень рад, что познакомился с таким человеком, что он в нашей команде», — отметил Кополовец.

В текущем сезоне Милевский провел за «Минай» 9 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.

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Источник — Footboom

(3 голоса)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 09.04.2021 13:34
    0
    Я не хочу мати власний літак.
    Бо я, після пива літаю і так.
    Я не хочу яхту на парусах,
    Я ті понти ненавиджу аж страх.
    Не хочу костюм, що коштує як хата,
    Бо прийдеться пахати півжиття на штани.
    І супер модель я не хочу кохати,
    Бо супер модель - це тоже понти.
    Маленьку мрію я маю i я без неї вмираю.
    Собі я не уявляю, як без неї я жити маю.
    Порш Панамера! Нулячий, Порш Панамера!
    Я плачу, Порш Панамера! Холєра, Порш Панамера.
    https://www.youtube.com/watch?v=fbMwC-z1L6s&t=133s Скрябін - Порш пана Мера
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 13:25
    0
    Да в принципе он ещё где-то с 2О21 не летает, что уж про 2О21 говорить. Забавно шо «агент» его ещё не так давно говорил про то что он не против в дк бы вернутся, проснулся к 4О годам
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 09.04.2021 13:20
    0
    На тренуваннях в Ужгороді 4 асиста дав в 9 матчах???)))
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 09.04.2021 13:34
    0
    Я не хочу мати власний літак.
    Бо я, після пива літаю і так.
    Я не хочу яхту на парусах,
    Я ті понти ненавиджу аж страх.
    Не хочу костюм, що коштує як хата,
    Бо прийдеться пахати півжиття на штани.
    І супер модель я не хочу кохати,
    Бо супер модель - це тоже понти.
    Маленьку мрію я маю i я без неї вмираю.
    Собі я не уявляю, як без неї я жити маю.
    Порш Панамера! Нулячий, Порш Панамера!
    Я плачу, Порш Панамера! Холєра, Порш Панамера.
    https://www.youtube.com/watch?v=fbMwC-z1L6s&t=133s Скрябін - Порш пана Мера
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 13:25
    0
    Да в принципе он ещё где-то с 2О21 не летает, что уж про 2О21 говорить. Забавно шо «агент» его ещё не так давно говорил про то что он не против в дк бы вернутся, проснулся к 4О годам
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 09.04.2021 13:20
    0
    На тренуваннях в Ужгороді 4 асиста дав в 9 матчах???)))
    Ссылка
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