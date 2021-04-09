КОПОЛОВЕЦ: «Нужно понимать, сколько лет Милевскому. Он уже не может летать»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился мнением о 36-летнем украинском форварде команды Артеме Милевском.
«Артем — публичный человек и, насколько я понимаю, после футбола он уже будет заниматься примерно такой же деятельностью, сейчас просто себя готовит к этому. Конечно, хочется, чтобы он помог нашей команде, чтобы забил. И он сам этого очень хочет, старается, тренируется. Это легенда с нереально крутым опытом, биографией. Но надо понимать, сколько ему лет. Есть определенные реалии, он уже не может летать как прежде. Посмотрим, как будет дальше. В любом случае, я очень рад, что познакомился с таким человеком, что он в нашей команде», — отметил Кополовец.
В текущем сезоне Милевский провел за «Минай» 9 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.
Источник — Footboom
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Бо я, після пива літаю і так.
Я не хочу яхту на парусах,
Я ті понти ненавиджу аж страх.
Не хочу костюм, що коштує як хата,
Бо прийдеться пахати півжиття на штани.
І супер модель я не хочу кохати,
Бо супер модель - це тоже понти.
Маленьку мрію я маю i я без неї вмираю.
Собі я не уявляю, як без неї я жити маю.
Порш Панамера! Нулячий, Порш Панамера!
Я плачу, Порш Панамера! Холєра, Порш Панамера.
https://www.youtube.com/watch?v=fbMwC-z1L6s&t=133s Скрябін - Порш пана Мера
Бо я, після пива літаю і так.
Я не хочу яхту на парусах,
Я ті понти ненавиджу аж страх.
Не хочу костюм, що коштує як хата,
Бо прийдеться пахати півжиття на штани.
І супер модель я не хочу кохати,
Бо супер модель - це тоже понти.
Маленьку мрію я маю i я без неї вмираю.
Собі я не уявляю, як без неї я жити маю.
Порш Панамера! Нулячий, Порш Панамера!
Я плачу, Порш Панамера! Холєра, Порш Панамера.
https://www.youtube.com/watch?v=fbMwC-z1L6s&t=133s Скрябін - Порш пана Мера
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