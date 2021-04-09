Прогноз Александра Шовковского на матч Реал - Барселона

Кто выигрывает тот и станет главным конкурентом «Атлетико» в ближайшие туры. А вот ничья сыграет на руку команде Диего Симеоне. Чего ждать от одного из главных клубных противостояний анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Реал» - «Барселона»: команды забьют больше 2.5 голов. Коэффициент 1.5

«Реал» не проигрывает в Ла Лиге в течение 9 последних матчей (7 побед и 2 ничьи). Дома мадридцы победили в 8 из 10 последних матчей в чемпионате.

В прошлом туре «Реал» обыграл «Эйбар» (2:0). После 29 матчей Ла Лиги мадридский клуб идет 3-м в турнирной таблице. Отставание от «Барселоны» - 2 балла, а от лидирующего «Атлетико» - 3 очка. После аналогичного отрезка предыдущего чемпионата «Реал» имел в своем активе на 1 балл меньше, но в итоге стал чемпионом.

Накануне классического испанского противостояния мадридцы сыграли первый четвертьфинал Лиги чемпионов. На своем поле «Реал» победил «Ливерпуль» 3:1 (Жуниор Винисиус-2, Асенсио - Салах). «Реал» не проигрывает уже 12 матчей во всех турнирах (10 побед, 2 ничьи). Ответный матч 14 апреля в Ливерпуле.

Каталонцы же не проигрывают уже на протяжении 19 поединков (16 побед, 3 ничьи). А на выезде в Ла Лиге у «Барселоны» 9 побед подряд. В последнем туре команда Рональда Кумана обыграла дома «Вальядолид» 1:0 (Дембеле). «Барселона» вернулась на второе место в турнирной таблице, до лидера чемпионата «Атлетико» - 1 очко.

Также отметим высокую результативность команды Кумана. 68 голов — это лучший результат в лиге (у «Реала» и «Атлетико» по 51-м забитому мячу). «Барселона» забивала минимум 2 гола в каждом из последних 7 выездных матчей в Ла Лиге.

Напомним, что в отличие от «Реала», «Барселона» уже вылетела из Лиги чемпионов. В 1/8 финала каталонцы уступили ПСЖ (1:4, 1:1).

«Реал» - «Барселона». Прогноз

Без зрителей это классический матч 50 на 50. Все будут решать лидеры и психология. Учитывая турнирную ситуацию и вылет из ЛЧ, «Барселона» будет иметь преимущество и может победить, если безошибочно сыграет у своих ворот.