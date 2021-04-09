На матч с Днепром-1 Динамо отправится самолетом

В субботу, 10 апреля, киевское «Динамо» на выезде сыграет с «Днепром-1» в рамках 21-го тура УПЛ.

Матч состоится на стадионе «Днепр-Арена» в 17:00. «Динамо» отправится на поединок самолетом в четверг.

«На выездной матч с «Днепром» команда отправляется сегодня авиачартером в 18:00», — пишет канал «Динамо Киев Inside».