На матч с Днепром-1 Динамо отправится самолетом

Поединок 21-го тура УПЛ состоится в субботу, 10 апреля

  • 09.04.2021 12:14
  • 844 просмотра
  • 1 комментарий
На матч с Днепром-1 Динамо отправится самолетом
© ФК Динамо Киев

В субботу, 10 апреля, киевское «Динамо» на выезде сыграет с «Днепром-1» в рамках 21-го тура УПЛ.

Матч состоится на стадионе «Днепр-Арена» в 17:00. «Динамо» отправится на поединок самолетом в четверг.

«На выездной матч с «Днепром» команда отправляется сегодня авиачартером в 18:00», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 09.04.2021 13:20
    0
    А если проиграют, или ничья, обратно пешком.
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 09.04.2021 13:20
    0
    А если проиграют, или ничья, обратно пешком.
    Ссылка
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