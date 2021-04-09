Мама не разрешает игроку Мариуполя играть за сборную Азербайджана

Полузащитник «Мариуполя» Эльдар Гулиев пока что не принял решения относительно выступления за молодежную сборную Азербайджана по футболу.
«Предложение от АФФА было. Но я все еще не знаю, как будет. Нужно все обговорить с родителями. Моя мама против, но с отцом еще не говорил об этом. В ближайшее время дам окончательный ответ», – заявил 18-летний Гулиев.
В текущем сезоне УПЛ Гулиев провел пять матчей.
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Источник — Azerisport.com
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