Мама не разрешает игроку Мариуполя играть за сборную Азербайджана

Эльдар Гулиев пока не уверен, какое решение примет

  • 09.04.2021 11:31
  • 1715 просмотров
  • 2 комментария
Мама не разрешает игроку Мариуполя играть за сборную Азербайджана
© ФК Мариуполь. Эльдар Гулиев

Полузащитник «Мариуполя» Эльдар Гулиев пока что не принял решения относительно выступления за молодежную сборную Азербайджана по футболу.

«Предложение от АФФА было. Но я все еще не знаю, как будет. Нужно все обговорить с родителями. Моя мама против, но с отцом еще не говорил об этом. В ближайшее время дам окончательный ответ», – заявил 18-летний Гулиев.

В текущем сезоне УПЛ Гулиев провел пять матчей.

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Источник — Azerisport.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 09.04.2021 11:53
    +1
    желтые заголовки уже фирменный стиль спрот.юа
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 11:48
    0
    Ну если так, то все серьезно.
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    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 09.04.2021 11:53
    +1
    желтые заголовки уже фирменный стиль спрот.юа
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 11:48
    0
    Ну если так, то все серьезно.
    Ссылка
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