МАЙКОН: «Нам нужно уважать Мариуполь»

Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Мариуполем» и рассказал о значении победы над «Ворсклой».

– В субботу матч с «Мариуполем». Какой встречи ожидаете?

– Мы должны показать свою игру. Не нужно думать о «Мариуполе», а следует сосредоточиться на нашей команде и добиться позитивного результата, показав красивый футбол. Надо постараться привнести в игру все то, что мы нарабатывали в течение недели, и добиться победы – это самое важное.

– Как успех в матче с «Ворсклой» повлиял на команду?

– Побеждать всегда хорошо. Прекрасно знаем, что сейчас переживаем не лучший период, но вместе с выигрышами потихоньку набираем уверенность. Важно, что коллектив возвращается к победам.

– Что можно сказать о будущем сопернике?

– «Мариуполь» – сильная команда с отличным тренером. Нам нужно уважать оппонента, но прежде всего стоит показать свой футбол и победить, не дав возможности противнику удачно сыграть.

– В оставшихся матчах у «Шахтера» просто нет права на ошибку. Это является дополнительной мотивацией?

– Терять очки в принципе плохо. В этом сезоне мы утратили достаточно очков – не привыкли к такому за последние годы. Был не лучший период, но, повторюсь, с победами возвращается уверенность. Всегда стараемся играть лучше.

Матч 21-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 14:00.