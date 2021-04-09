МАЙКОН: «Нам нужно уважать Мариуполь»

Футболист донецкого «Шахтера» поделился ожиданиями от очередного матча УПЛ

  • 09.04.2021 11:22
  • 116 просмотров
  • 5 комментариев
МАЙКОН: «Нам нужно уважать Мариуполь»
© ФК Шахтер Донецк. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Мариуполем» и рассказал о значении победы над «Ворсклой».

– В субботу матч с «Мариуполем». Какой встречи ожидаете?
– Мы должны показать свою игру. Не нужно думать о «Мариуполе», а следует сосредоточиться на нашей команде и добиться позитивного результата, показав красивый футбол. Надо постараться привнести в игру все то, что мы нарабатывали в течение недели, и добиться победы – это самое важное.

– Как успех в матче с «Ворсклой» повлиял на команду?
– Побеждать всегда хорошо. Прекрасно знаем, что сейчас переживаем не лучший период, но вместе с выигрышами потихоньку набираем уверенность. Важно, что коллектив возвращается к победам.

– Что можно сказать о будущем сопернике?
– «Мариуполь» – сильная команда с отличным тренером. Нам нужно уважать оппонента, но прежде всего стоит показать свой футбол и победить, не дав возможности противнику удачно сыграть.

– В оставшихся матчах у «Шахтера» просто нет права на ошибку. Это является дополнительной мотивацией?
– Терять очки в принципе плохо. В этом сезоне мы утратили достаточно очков – не привыкли к такому за последние годы. Был не лучший период, но, повторюсь, с победами возвращается уверенность. Всегда стараемся играть лучше.

Матч 21-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 14:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 11:47
    0
    funnycat, 09.04.2021 11:44

    это какой то непрекращающийся стенд-ап ржавых
    " ... , не дав возможности противнику удачно сыграть."
    В свете того что, Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 игроков в матче с Шахтером по-моему шахта не плохо подготовилась
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 11:44
    -1

    это какой то непрекращающийся стенд-ап ржавых
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 11:44
    0
    JekaFan, 09.04.2021 11:42
    Как же горит у Днонамы,что у них нет клуба с Мариуполя
    Вообще все равно если честно, но забавно
    Ссылка
    JekaFan
      JekaFan, 09.04.2021 11:42
    -1
    Как же горит у Днонамы,что у них нет клуба с Мариуполя
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 11:39
    +1
    Шахтари реально стебутся уже какой день или как понимать их «страх» перед фармом?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 11:39
    +1
    Шахтари реально стебутся уже какой день или как понимать их «страх» перед фармом?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 11:47
    0
    funnycat, 09.04.2021 11:44

    это какой то непрекращающийся стенд-ап ржавых
    " ... , не дав возможности противнику удачно сыграть."
    В свете того что, Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 игроков в матче с Шахтером по-моему шахта не плохо подготовилась
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 11:44
    0
    JekaFan, 09.04.2021 11:42
    Как же горит у Днонамы,что у них нет клуба с Мариуполя
    Вообще все равно если честно, но забавно
    Ссылка
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