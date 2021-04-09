Металлург — Николаев-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 9 апреля, состоится поединок 16-го тура Второй лиги Украины в группе «Б», в котором запорожский «Металлург» примет «Николаев-2».
Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00.
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Источник — ФК Металлург Запорожье
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